Izšel končni napovednik filma Elvis

Film o kralju rokenrola Elvisu Presleyju je v sodelovanju s studiem Warner Bros. Pictures ustvaril vizionarski in za oskarja nominirani režiser Baz Luhrmann . V filmu, ki po premieri na canskem filmskem festivalu luč sveta ugledal 23. junija, bosta v glavnih vlogah zaigrala Austin Butler in oskarjevec Tom Hanks .

Film prikazuje glasbo in življenje legendarnega glasbenika skozi prizmo zapletenega odnosa z njegovim menedžerjem, polkovnikom Tomom Parkerjem (T. Hanks), ki je trajal celih 20 let, od Presleyjevega vzpona pa vse do vrhunca njegove slave. Filmski ustvarjalci pri pripovedovanju zgodbe niso pozabili niti na Elvisov odnos s Priscillo Presley .

Poleg Hanksa in Butlerja bodo v filmu zaigrali tudi Helen Thomson v vlogi Elvisove mame, Richard Roxbourgh v vlogi Elvisovega očeta in Olivia DeJonge v vlogi Priscille. Na velikem platnu se pojavijo tudi Luke Bracey v vlogi Elvisovega prijatelja Jerryja Schillinga, Natasha Bassett kot Elvisova prva punca Dixie Locke, David Wenham kot Hank Snow, Kelvin Harrison Jr. kot BB King, Xavier Samuel v vlogi Scottyja Mooreja in Kodi Smith-McPhee kot Jimmie Rodgers Snow. Za vloge ostalih legendarnih glasbenikov v filmu je Luhrmann izbral glasbenico in kantavtorico Yolo kot Sestro Rosetto Tharpe, model Altona Masona kot Little Richarda, teksaškega blues glasbenika Garyja Clarka Jr. kot kantavtorja Arthurja Crudupa in glasbenico Shonko Dukureh kot blues pevko Willie Mae, poznano kot Big Mamo Thrnton.