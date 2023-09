Izšel napovednik filma The Killer z Michaelom Fassbenderjem

Izšel je napovednik filma The Killer z igralcem Michaelom Fassbenderjem v glavni vlogi. Hollywoodski zvezdnik se je pod režijsko taktirko Davida Fincherja prelevil v neusmiljenega plačanega morilca, ki ga po spodleteli misiji lovijo. Morilčeva mantra se glasi: "Drži se svojega načrta, nikomur ne zaupaj, odreci se empatiji."

The Killer bo v nedeljo premierno prikazan na beneškem filmskem festivalu, poleg nemško-irskega igralca sta v filmu zaigrala še Tilda Swinton in Charles Parnell. Film je dvanajsti celovečerec kultnega režiserja Fincherja, ki je med drugim režiral s petimi nominacijami za oskarja ovenčano biografijo Mank (2020) in triler Ni je več (2014).