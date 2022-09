Izšel napovednik Male morske deklice: kje so ikonični rdeči lasje?

Izšel je težko pričakovan napovednik za film Male morske deklice, v katerem bo turkizni rep nadela 22-letna Halle Bailey. Kljub temu, da je grafična podoba filma in igralkina upodobitev legendarnega lika je gledalce navdušila, se je na spletu pojavila dilema: kje je Arielina ikonična rdeča pričeska?

Obiskovalci dogodka D23, na katerem je Disney predstavil projekte za prihodnje leto, so kot prvi dobili vpogled v nov film o mali morski deklici Arieli. V težko pričakovani zgodbi, ki je že davnega leta 1989 navdušila v animirani obliki, bo tokrat turkizni rep nadela 22-letna Halle Bailey.

icon-expand Halle Bailey in Rob Marshall premierno predstavila napovednik filma Mala morska deklica. FOTO: Profimedia

Na dogodku, ki se ga je udeležila tudi Baileyjeva ter režiser filma Rob Marshall, so tako premierno predvajali napovednik filma, ki bo v kinematografe predvidoma prišel 26. maja prihodnje leto. V napovedniku je moč videti podvodni svet male morske deklice, igralkino izvedbo pesmi Part of Your World ter nasploh prvi vizualni pogled Halle Bailey kot Ariele. Grafična podoba filma in igralkina upodobitev legendarnega lika je obiskovalce dogodka navdušila, saj so konec napovednika pospremili z bučnim aplavzom. Nekaj manj navdušenja nad prihajajočim filmom pa so pokazali uporabniki na spletu. Te je namreč zmotilo dejstvo, da Baileyjeva v filmu nima ikonične rdeče pričeske, ki jo vsi enačijo z Arielo.

Izbira ameriške pevke in igralke je sicer že od samega začetka s seboj prinesla kar nekaj mešanih odzivov. Ko je bilo leta 2019 naznanjeno, da bo Arielo upodobila temnopolta igralka, so se namreč nekateri razburjali nad dejstvom, da Baileyjeva vizualno ne spominja na svetlopolto in rdečelaso junakinjo. V podporo mladi igralki je takrat hitro stopila 'originalna' Ariela Jodi Benson, ki je liku posodila glas v animiranem filmu, in dejala: "Mislim, da je najpomembnejša duša lika in kako to prikažeš kot igralec. To je tisto, kar šteje. Ni važno, kako izgledamo, ne glede na našo raso, poreklo, barvo kože, naš dialekt, če smo suhi ali debeli in ne glede na barvo las, je naša naloga, da povemo dobro zgodbo." Izbiro Baileyjeve je na dogodku argumentiral tudi sam režiser filma Rob Marshall, ki je pojasnil, da igralka v sebi nosi veliko paleto čustev od veselja do borbenosti ter da je njen nastop v filmu zelo močen.