Izšel težko pričakovani napovednik za Ledeno kraljestvo 2

Animirana družinska pustolovščina Ledeno kraljestvo 2 (Frozen II) na velika platna slovenskih kinematografov prihaja 21. novembra. Med svoje številne oboževalce se v drugem delu vračata sestri Elza in Ana, ki se bosta skupaj s Krištofom, Olafom in Svenom podali na nevarno potovanje. Elza, Ana, Krištof in Olaf bodo morali iti globoko v gozd, da bi spoznali resnico starodavne skrivnosti njihovega kraljestva. V uradnem sinhronizrianem napovedniku lahko med drugim vidimo, kako Elza skuša zamrzniti ocean.

Če se je Elza v prvem delu bala svojih moči, bo v drugem zgolj upala, da jih ima dovolj. Disney Studio spet pripravlja dih jemajočo pustolovščino, ki jo pričakuje ves svet. Uradni napovednik v angleškem jeziku je v dveh dneh zabeležil že več kot 15 milijonov ogledov na YouTubu.

Film Ledeno kraljestvo iz leta 2013 je bil namreč po vsem svetu velika uspešnica pri otrocih in tudi starših, prinesel pa je okoli milijarde evrov dobička. Nagradili so ga tudi z oskarjem za najboljši animirani film, za originalno pesem (Let it go).