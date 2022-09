Izziv, resničnostni šov tekmovalne narave, že na VOYO

Tekmovalci, ki so se v preteklosti preizkusili v priljubljenih resničnostnih šovih, so skupaj združeni v želji premagati nasprotnika. Resničnostna serija Izziv obljublja mnogo adrenalina, tekmovalnega naboja in napetih medsebojnih odnosov. Kdo bo na koncu osvojil bogato denarno nagrado?

Priljubljeno resničnostno serijo, v kateri se morajo tekmovalci, ki smo jih že spoznali v različnih resničnostnih šovih, pomeriti v napornih fizičnih preizkušnjah ter preživeti izločitve in nepričakovana zavezništva, da bi osvojili bogato denarno nagrado, si lahko ogledate na VOYO. V tokratni sezoni bodo tekmovalci postali dvojni agenti, ki bodo morali v parih opraviti zahtevne vohunske izzive, čakajo pa jih tudi nepričakovani preobrati, šokantne izdaje in dramatične izločitve. Kdo je njihov sovražnik in kdo zaveznik?