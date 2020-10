J. Lo in Armie Hammer v novi akcijski komediji

Jennifer Lopez in Armie Hammerbosta upodobila Darcy in Toma oziroma par, ki povabi svoji družini na poroko. Stvari se zapletejo, ko ženin in nevesta postajata vedno bolj nestrpna, pravi pekel pa se začne, ko vse svate vzamejo za talce, piše revijaVariety.

Protagonista morata v smešni adrenalinski pustolovščini pod sloganom 'Dokler naju smrt ne loči' rešiti pred smrtjo svoje domače, pri čemer je vprašanje, ali se ne bosta prej pobila med seboj.

Jennifer Lopez je nazadnje zaigrala v filmu Prevarantke na Wall Streetu, za vlogo plesalke ob drogu pa je prejela številne nagrade in bila celo nominirana za zlati globus. Kmalu jo bo mogoče videti še v romantični komediji, prav tako s poročno tematiko Marry Me,kjer je zaigrala ob boku kolumbijskega pevca Malume in Owna Wilsona, nastopila pa je tudi v kriminalni drami The Godmother.

34-letni Hammer je najbolj znan po vlogi v filmu Pokliči me po svojem imenu. Nedavno je zaigral v filmski priredbi knjige Rebecca, v katerem je njegova soigralka Lily James.