J.Lo za svojo vlogo v filmu prejela minimalno plačilo

Priljubljena pevka in igralka Jennifer Lopez je v nedavnem intervjuju za GQ pojasnila, da je za svojo vlogo v filmu Prevarantke na Wall Streetu prejela minimalno plačilo in s tem zaprla usta vsem, ki so predvidevali, da je v filmu zaigrala le zaradi bajnega zaslužka.

V drami, ki temelji na resnični zgodbi, je Lopezova odigrala striptizeto Ramono Vega.

"Nisem prejela veliko plačila za vlogo v filmu Prevarantke na Wall Streetu,"je dejala zvezdnica in dodala: "Delam, kar imam rada." Ob njenem boku so nastopile tudi Constance Wu, Lili Reinhart, Cardi B in Lizzo.