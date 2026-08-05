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Jaafar Jackson po debutu v filmu Michael dobil novo vlogo

Los Angeles, 05. 08. 2026 16.22 pred 12 minutami 1 min branja 0

Avtor:
A. J. STA
Jaafar Jackson

Jaafar Jackson je v biografskem filmu Michael opravil svoj igralski debut, zdaj pa je 30-letni nečak pop zvezdnika Michaela Jacksona, ki je umrl leta 2009, prejel še eno ponudbo. Zaigral bo ob boku oskarjevca Willa Smitha v trilerju Supermax.

O svoji novi vlogi je Jaafar Jackson na Instagramu zapisal, da je navdušen. Mladi igralec in Will Smith sta objavila tudi klepet, v katerem Smith razpravlja o načrtovanem snemanju v Avstraliji, Jackson pa se strinja.

Jaafar Jackson
Jaafar Jackson
FOTO: Profimedia

Podrobnosti o Jacksonovi vlogi v akcijskem trilerju Supermax še niso znane. Zgodba se bo sicer vrtela okoli dveh agentov FBI, ki ju bosta odigrala Smith in AnnaSophia Robb, ter njuni preiskavi skrivnostnega umora v strogo varovanem zaporu. Režiser je David Gordon Green.

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Jaafar Jackson je s svojo prvo filmsko vlogo v biografskem filmu Michael navdušil občinstvo zlasti s svojimi plesnimi in pevskimi sposobnostmi. Film v režiji Antoina Fuque je od prihoda v kinematografe aprila letos po vsem svetu zaslužil več kot milijardo ameriških dolarjev. Film pripoveduje zgodbo o Jacksonovem otroštvu do turneje Bad v 80. letih prejšnjega stoletja. Jaafar, ki je odigral glavno vlogo, je sin Michaelovega brata Jermainea Jacksona.

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