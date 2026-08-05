Jaafar Jackson po debutu v filmu Michael dobil novo vlogo

O svoji novi vlogi je Jaafar Jackson na Instagramu zapisal, da je navdušen. Mladi igralec in Will Smith sta objavila tudi klepet, v katerem Smith razpravlja o načrtovanem snemanju v Avstraliji, Jackson pa se strinja.

Jaafar Jackson FOTO: Profimedia

Podrobnosti o Jacksonovi vlogi v akcijskem trilerju Supermax še niso znane. Zgodba se bo sicer vrtela okoli dveh agentov FBI, ki ju bosta odigrala Smith in AnnaSophia Robb, ter njuni preiskavi skrivnostnega umora v strogo varovanem zaporu. Režiser je David Gordon Green.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Jaafar Jackson kot Michael Jackson Profimedia

Jaafar Jackson kot Michael Jackson Profimedia

Jaafar Jackson kot Michael Jackson Profimedia



