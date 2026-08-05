Jaafar Jackson po debutu v filmu Michael dobil novo vlogo

O svoji novi vlogi je Jaafar Jackson na Instagramu zapisal, da je navdušen. Mladi igralec in Will Smith sta objavila tudi klepet, v katerem Smith razpravlja o načrtovanem snemanju v Avstraliji, Jackson pa se strinja.
Podrobnosti o Jacksonovi vlogi v akcijskem trilerju Supermax še niso znane. Zgodba se bo sicer vrtela okoli dveh agentov FBI, ki ju bosta odigrala Smith in AnnaSophia Robb, ter njuni preiskavi skrivnostnega umora v strogo varovanem zaporu. Režiser je David Gordon Green.
Jaafar Jackson je s svojo prvo filmsko vlogo v biografskem filmu Michael navdušil občinstvo zlasti s svojimi plesnimi in pevskimi sposobnostmi. Film v režiji Antoina Fuque je od prihoda v kinematografe aprila letos po vsem svetu zaslužil več kot milijardo ameriških dolarjev. Film pripoveduje zgodbo o Jacksonovem otroštvu do turneje Bad v 80. letih prejšnjega stoletja. Jaafar, ki je odigral glavno vlogo, je sin Michaelovega brata Jermainea Jacksona.
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