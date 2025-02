Jack Nicholson po treh letih znova viden v javnosti

Zvezdnik Jack Nicholson zadnja leta raje preživlja stran od oči javnosti. Nazadnje se je udeležil javnega dogodka pred tremi leti, zato so bili njegovi oboževalci sinoči pozitivno presenečeni, ko so ga zagledali med občinstvom ob 50. obletnici kultne oddaje Saturday Night Live . A odločitev 87-letnega Jacka, da se udeleži ravno tega dogodka, nikakor ni presenečenje, saj ni zamudil niti prireditvi ob 40. obletnici oddaje.

Jack tokrat seveda ni bil le običajen gledalec med navdušenim občinstvom, pač pa je tudi sodeloval. Napovedal je svojega igralskega kolega Adama Sandlerja, tik preden je ta zakorakal na oder. "Dame in gospodje, prihaja Adam Sandler," je bilo slišati Nicholsonovo kratko napoved, ki jo je pospremil z nasmeškom na obrazu in vidnim zadovoljstvom. S tem si je prislužil navdušen odziv zbranega občinstva - požel je kar stoječe ovacije. Jacku se je na dogodku pridružila njegova hči Lorraine, ki je ves čas sedela ob njem, med občinstvom pa je bilo moč opaziti tudi druge zvezdnike: Willa Farrella, Roberta De Nira, Blake Lively in Ryana Reynoldsa.

"Zaploskajte za Jacka! Jack je danes tu z nami! Rad te imam, brat," pa je z odra zaklical Sandler, po tem ko ga je Nicholson napovedal. Igralca sta sodelovala pri uspešni komediji iz leta 2003, v kateri je Jack igral terapevta, naloga katerega je bila Sandlerjevemu liku pomagati nadzorovati svoja čustva.