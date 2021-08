Jake Gyllenhaal bo igral v filmski adaptaciji priljubljenega stripa Oblivion Song

V kraju Oblivion je bilo namreč pred desetletjem izgubljenih 300.000 ljudi, ki so tam živeli. Prebivalcev ne išče nihče več, razen Cole, poroča portal Variety.

Kirkman je najbolj znan kot soustvarjalec stripov Živi mrtveci in Nepremagljivi, po katerih sta nastali uspešni istoimenski televizijski seriji. Pri Marvel Comics je pisal za stripa Ultimate X-Men in Irredeemable Ant-Man.

Produkcijo bodo vodili Gyllenhaalovo podjetje Nine Stories, Kirkmanovo podjetje Skybound Entertainment in Riva Marker, ki je pohvalila Kirkmana, da je tako kot z Živimi mrtveci in Nepremagljivimi ustvaril potencial za franšizo, ki bo zelo zabavna in bo ponudila odlično priložnost za raziskovanje velikih svetovnih vprašanj.

Gyllenhaala bo kmalu moč videti v akcijskem trilerju Ambulance in filmu The Guilty, še navaja Variety.