James Bond: od Seana Conneryja do Daniela Craiga

Po poročanju tujih medijev naj bi po 16 letih vlogo tajnega agenta 007 prevzel Aaron Taylor-Johnson . Igralec, ki ga poznamo po vlogah iz filmov Nocturnal Animals, Kick-Ass, Nowhere Boy in Avengers: Age of Ultron . V več kot 60 letih je svetovno znano vlogo nosilo že šest igralcev, na najnovejši, že sedmi obraz pa bomo morali počakati vse do uradnega razkritja.

Tretji tajni agent je bil Roger Moore , vlogo je nosil vse od leta 1973 do 1985. Igral je v sedmih filmih in je bil med oboževalci prav zato zelo cenjen. Timothy Dalton je Jamesa Bonda igral dvakrat, mnogi pa so ga označili za najbolj impulzivnega od vseh, ki so igrali tajnega agenta.

Blond, modrih oči in mišičast pa je bil britanski igralec Daniel Craig, ki je bil drugačen od njegovih predhodnikov. Bil je bolj uporniški, neposlušen in neodvisen lik, ki ga je igral dolgih 16 let. Po zadnjem filmu Ni čas za smrt se je odločil, da vlogo preda naprej, ob tem je za The Sunday Times povedal: "Morda je težko verjeti, vendar mi je všeč, da sem Bond, to je ena od najbolj izpolnjujočih stvari, kar sem jih kdaj počel, vendar to zahteva veliko energije, jaz pa se staram." Po njegovi opustitvi legendarne vloge so se oboževalci spraševali, kdo bi lahko takšno vlogo sprejel naslednji, a se bodo morali, vsaj do uradne potrditve, zadovoljiti z namigom, da bo to Aaron Taylor-Johnson.