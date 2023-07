James Cameron: Ne snemam filma o tragediji podmornice in ga ne bom

James Cameron se je soočil z lažnimi govoricami, da snema dokumentarni film o usodni imploziji turistične podmornice Titan, ki je med potovanjem do razbitin Titanika implodirala, umrlo pa je vseh pet ljudi, ki so bili na krovu. Režiser je sicer tragedijo v minulih tednih primerjal s tragedijo Titanika, kot je še dejal, pa so strokovnjaki lastnike podmornice opozorili, da so njihovi potopi nevarni in tvegani.

Hollywoodski režiser, ki je leta 1997 režiral z oskarjem nagrajeni film Titanik s Kate Winslet in Leonardom DiCapriom v glavnih vlogah, je zanikal govorice, da je vpleten v nastajanje filma o podmornici OceanGate. 68-letni James Cameron je na Twitterju zapisal: "Običajno ne odgovarjam na žaljive govorice v medijih, zdaj pa moram." icon-expand James Cameron FOTO: Profimedia "Ne pogovarjam se o snemanju filmu OceanGate in se nikoli ne bom," je še dodal v zapisu. Cameron, ki je razbitine slavne čezoceanske ladje obiskal 33-krat, je za ABC News povedal, da ga je presenetila podobnost med tragedijo podmornice Titan in potopom Titanika, ki se je po trčenju v ledeno goro potopil leta 1912. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Britanski pustolovec Hamish Harding ter oče in sin Shahzad in Suleman Dawood so umrli v turistični podmornici skupaj z izvršnim direktorjem OceanGate Expeditions Stocktonom Rushom in francoskim državljanom Paul-Henrijem Nargeoletom. Titan je med spuščanjem 18. junija izgubil stik s spremljevalno ladjo. Ostanke so našli štiri dni pozneje, raztresene po morskem dnu približno 488 metrov od Titanikovega premca. PREBERI ŠE Režiser Titanika: Izguba Titana in posadke je strašna ironija James Cameron je v pogovoru za BBC pred kratkim dejal, da je, ko je izvedel, da je podmornica hkrati izgubila tako navigacijski kot komunikacijski sistem, takoj posumil na katastrofo. "V kosteh sem čutil, kaj se je zgodilo. Da je odpovedala elektronika, komunikacijski sistem, sledilni transponder – podmornice ni več," je povedal. "Prva stvar, ki mi je padla na misel, je bila implozija," je še rekel Cameron in dodal: "Takoj sem vedel, da ni mogoče izgubiti komunikacije in navigacije hkrati brez nekega katastrofalnega dogodka."