James Cameron o večurnih filmih: V redu je, če vmes odideš na stranišče

"Ne želim slišat nobenega javkanja glede dolžine, ko pa nekateri sedijo in gledajo televizijo 'na mah' po osem ur. Skoraj bi lahko sam napisal ta del recenzij: 'Neznosno dolg triurni film ...' Dajte mi je*** mir. Gledal sem svoje otroke, kako zaporedoma gledajo pet enournih epizod. Tukaj se mora zgoditi velika sprememba družbene paradigme: V redu je, če vmes vstaneš in odideš na stranišče," je za revijo Empire režiser James Cameron komentiral dejstvo, da bo drugi del Avatarja dolg približno tri ure, kar zna zmotiti nekatere gledalce in kritike.

V intervjuju se je oskarjev nagrajenec dotaknil še filmskih navdušencev, ki se na spletu pogosto norčujejo iz njegove fantazijske uspešnice, češ da se po trinajstih letih nihče več ne spomni, kaj se je dogajalo na Pandori. "Troli bodo dejali, da nobenemu ni mar in da se nihče ne spomni imena likov in ene stvari, ki se je zgodila v filmu. Nato pa si ogledajo film in rečejo: 'Okej, pardon, takoj zdaj bom utihnil.' Zato me to ne skrbi."