Laura Dern po smrti Davida Lyncha: Pogrešala te bom do konca življenja

"Vse najboljše, Tidbit. Rada te bom imela in pogrešala te bom do konca svojega življenja," je na Instagram zapisala igralka Laura Dern, ki se je na rojstni dan nedavno preminulega režiserja Davida Lyncha spomnila na svojega dolgoletnega prijatelja in sodelavca. S sledilci je za to priložnost delila staro fotografijo, na kateri si z režiserjem zreta v oči.