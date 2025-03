James Cameron potrdil, da bo novi film franšize Avatar najdaljši doslej

Cameron je za Empire Magazine nedavno dejal, da je imel že za drugi del preveč dobrih idej, zato so jih morali prerazporediti v dva filma. "Preveč dobrih idej smo morali stisniti v Pot vode. Če se ozrem nazaj, se je vse odvijalo s preveliko hitrostjo, mi pa nismo šli v globine z liki. Odločil sem se, da ga bomo razdelili na dva dela, zato bo Ogenj in pepel nekoliko daljši," je dejal 70-letnik.

Amanda Silver, soscenaristka prvega in drugega dela, pa je dodala, da bodo liki imeli zaradi tega zgolj korist: "Liki so morali zadihati. Ti filmi niso zgolj zgodba in čudovit spektakel. To so resnični liki."