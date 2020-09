James Cameron razkril: Avatar 2 posnet, Avatar 3 skoraj dokončan

James Cameron je javnost seznanil s procesom nastajanja nadaljevanj uspešnega filma Avatar. V video pogovoru zArnoldom Schwarzeneggerjem, ki je s Cameronom sodeloval že v filmuTerminator, sta se dotaknila načrtov glede nadaljevanj uspešnice iz leta 2009. Filmski studii so julija letos najavili, da se Avatar vrača 16. decembra 2022, razkrili pa so tudi preostale datume številnih nadaljevanj: Avatar 3je napovedan za 20. december 2024, Avatar 4 za 18. december 2026 in peti del za 22. december 2028.