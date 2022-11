James Cameron razkril, da je Leo DiCaprio med avdicijo skoraj izgubil vlogo v Titaniku

"Leo je vstopil in takoj vse očaral, vključno z menoj. Potem sem predlagal, da preverimo, kakšno kemijo ima s Kate," se je spominjal 68-letni režiser in pojasnil, da si je sam želel, da skupaj z glavno igralko prebereta nekaj vrstic scenarija, takrat 21-letni DiCaprio pa je mislil, da bo še enkrat spoznal Kate Winslet.

"Vprašal me je, ali mislim, da naj on bere besedilo, nato mi je dejal, da on ne bere. Segel sem mu v roko in se mu zahvalil, da je prišel na avdicijo," je nadaljeval Cameron in dodal, da ga je igralec vprašal za pojasnilo, da če ne bo bral scenarija, ne bo dobil vloge, ta pa mu je dejal: "Rekel sem mu: "Seveda, to bo velik projekt, ki mi bo vzel dve leti življenja, zato nočem narediti napake in izbrati napačnega igralca. Tako da boš bral ali pa ne boš dobil vloge.""