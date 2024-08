James Cameron razkril naslov novega Avatarja.

Režiser James Cameron je presenetil zbrane, ko se je nenapovedan pojavil na dogodku D23 in najavil nov naslov tretjega Avatarja - Fire and Ash. V kinematografe prihaja 19. decembra prihodnje leto. Tretji del znanstvenofantastične epske sage sledi Avatarju iz leta 2009 in nadaljevanju Avatar – Pot vode iz leta 2022.