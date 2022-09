James Cameron zavrgel prvi scenarij za drugi del Avatarja

"Ko sem začel pisati Avatarja 2, sem rekel, da ne moremo začeti drugega dela, če ne bomo razumeli, zakaj je bil prvi del tako uspešen. Ugotoviti moramo, kaj za vraga se je zgodilo," je o začetku delovnega procesa drugega dela Avatarja povedal režiser James Cameron za britanski The Time . "Filmi delujejo na različnih stopnjah. Prva je površinska, to so liki, problemi in rešitve. Druga je tematska – kaj želi film povedati? Ampak Avatar deluje tudi na tretji stopnji, podzavestni. Napisal sem celoten scenarij za nadaljevanje, ga prebral in spoznal, da ne dosega tretje stopnje. Bum. Začel sem znova, šlo je eno leto."

Cameron ni bil nezadovoljen zgolj s prvo različico scenarija, saj je lani v podcastu The Marianne Williamson povedal, da je skoraj odpustil vse scenariste, ki so mu pomagali pri pisanju drugega dela. Preveč so bili namreč osredotočeni na ustvarjanje novih zgodb in ne na to, zakaj je bil prvi del eden najbolj gledanih filmov vseh časov. "Ko sem začel pisati drugi del, sem vedel, da bodo trije deli, a se je kasneje izkazalo, da bodo štirje. Zbral sem scenariste in jim rekel, da ne želim slišati njihovih idej ali predlogov, dokler nekaj časa ne posvetimo temu, da ugotovimo, zakaj je prvi del deloval, kje je bila povezava." Scenaristi režiserja niso poslušali in so si še naprej želeli izmišljevati nove zgodbe, kar ga je razjezilo. "Vsem sem moral zagroziti, da jih bom odpustil, ker so delali, to kar počnejo scenaristi, torej ustvarjanje novih zgodb. Rekel sem jim, da moramo razumeti, kje je bila povezava in jo zaščitit."