James Cameron želi, da bi Avatar postal franšiza: Imam ideje za šesti in sedmi del

Večkrat nagrajeni režiser, ki je kar štirikrat slavil tudi na saturnih, med drugim tudi za najboljšo režijo, sicer ni razkril ničesar o prihajajočih filmih, je pa poudaril, da so ljudje lačni takšnih zgodb. "Zakaj bi začel znova z nečim drugim, kar morda ni povezano? Ljudje si želijo prirojene povezave, želijo si lepote, želijo si znanstvenofantastičnih filmov, ki so distopični. To Avatar v svojem sporočilu do neke mere pravzaprav je, vendar gre za lepoto, povezanost, pozitivne vrednote in zdi se, da to deluje," je povedal in dodal: "Filmi so uspešni na vseh trgih in to nas krepi."