James Corden morda že kmalu naslednik Ellen DeGeneres

Ellen DeGeneres so v preteklih dneh doleteli očitki, da je do sodelavcev hladna, neprijazna, nekdanji zaposleni so poročali o tem, s kakšno lahkoto je odpuščala ljudi in jih pogosto negativno oblegala z neprimernimi komentarji, tudi rasističnimi. Kasneje so v javnost prišle še informacije o spornem obnašanju vodilnih producentov njenega šova, trem očitajo neokusno obnašanje in različne spolne prestopke.

James Corden , ki vodi The Late Late show na mreži CBS, bi lahko kaj hitro premešal štrene stalnici NBC-ja The Ellen DeGeneres Show . Vodilni na mreži, kjer je dolga leta kraljevala prav Ellen, vidijo Jamesa Cordena kot 'dolgoročnega naslednika'. Zaradi vseh obtožb in informacij, ki prihajajo v javnost v teh dneh, je iskanje nekoga, ki bi lahko zamenjal Ellen, vroča tema. ''Težave, s katerimi se šov sooča, so vse skupaj pospešile in spodbudile ustvarjalce, da pričnejo v prihodnost gledati že danes. James Corden je bil pod drobnogledom kot mogoči naslednik priljubljene voditeljice, še preden so na dan prišle govorice in obtožbe,'' je povedal vir s televizijske mreže.

Corden je v preteklosti že pokazal svoj voditeljski potencial, v zelo kratkem času pa se je od dokaj neznane televizijske osebnosti povzdignil med izredno priljubljene obraze malih ekranov. Segment njegovega šova, ki se imenuje Carpool karaoke, kjer med vožnjo gosti pevske zvezde, je dosegel ogromen odziv in si pridobil veliko bazo oboževalcev. ''James in njegova ekipa so iz formata pogovorne oddaje naredili spletno in globalno senzacijo in pridobili ogromno prepoznavnost,''se zavedajo pri televizijski hiši in dodajajo:''Nadomestiti Ellen bo zmeraj težek izziv, ampak Corden se v to idejo prilega in bi predstavljal lahek prehod. Osvežil bi dnevno oddajo, če pa bi imel ob tem proste roke, bi lahko zgradil novo obdobje popoldanskih pogovornih oddaj.''

Ellen se je pred kratkim vsem vpletenim ter tistim zaposlenim, ki so doživeli negativno izkušnjo, javno opravičila ter obljubila, da do podobnih zadev več ne bo prihajalo. Pa vseeno so govorice o koncu njene ere vedno glasnejše.