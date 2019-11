James Dean 64 let po smrti ponovno na velikem platnu

Legendarni filmski igralec James Dean, ki je pri 24. letih umrl v prometni nesreči, se 64 let po smrti vrača na velika platna. Produkcijska hiša Magic City Films, ki bo v prihodnjem letu posnela film o zgodbi v času vietnamske vojne, si je namreč zaželela, da bi v filmu igral pokojni zapeljivec, ki je najbolj znan po filmu Upornik brez razloga in Velikan. Produkcijska hiša je od družine dobila pravico za uporabo njegove podobe v novem filmu. Ustvarjalci filma obljubljajo, da bodo poustvarili realistično različico Deana. "Zelo smo počaščeni, da nas njegova družina podpira in sprejeli bomo odgovornost, da bo njegova zapuščina, ki velja za eno najbolj epskih do danes, ostala nedotaknjena," je povedal Anton Ernest eden od režiserjev filma, drugi režiser, Tati Golykh, pa je povedal:"Družina na ta projekt gleda kot na njegov četrti film, na film, ki ga nikoli ni uspel posneti. Zavedamo se odgovornosti in oboževalcev ne bomo razočarali."

Film, posnet po romanu Garetha Crockerja iz leta 2011, bo predstavil zgodbo mladega vojaka Fletcherja, ki lahko svoje psihično zdravje ohranja le s tem, da skrbi za poškodovanega psa Jacka. Ko se je prisotnost ameriške vojske v Vietnamu bliža koncu, je vojska za svoje pse 'poskrbela' z usmrtitvijo ali pa so pse preprosto prepustili ulici, piše Hollywood Reporter. Zgodba se osredotoči na Fletcherja in Jacka ter njuno prijateljstvo in Flecherjev poskus, kako zaščititi štirinožnega prijatelja. James Dean bo igral vlogo poročnika Rogana, edinega, ki Flecherju pomaga pri reševanju Jacka."Povsod smo iskali primernega igralca za ta lik, saj je zelo komplicirana oseba in na koncu se nam je zdelo, da bi bil James Dean najboljša izbira," je še povedal eden od dveh režiserjev.