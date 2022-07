James Franco se po štirih letih vrača na platna

"Vesel sem, da mi je uspelo pridobiti ta izjemni projekt in bom lahko sodeloval z legendarnim režiserjem Billejem Augustom. Sem velik oboževalec njegovega dela, film Me, You pa ima zares dober scenarij," je o novem projektu, katerega del bo, povedal Franco za The Hollywood Reporter.

Franco je junija 2021 plačal skoraj dvomilijonsko poravnavo v dveh tožbah, ki so jo njegovi odvetniki dosegli v primeru, v katerem sta njega in njegovega poslovnega partnerja Vinca Jolivetta dve študentki obtožili neprimernega ravnanja in izkoriščanja položaja učitelja in delodajalca. Franco in Jolivette sta namreč imela zasebno šolo, v kateri sta poučevala igranje.