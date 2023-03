James Hetfield bo zaigral v prihajajočem vesternu

Pevec skupine Metallica bo stopil iz svoje cone udobja in zaigral v prihajajočem filmu, ki nosi naslov The Ticket. Zgodba vesterna temelji na istoimenski knjigi pisatelja Joeja R. Lansdala, v filmu pa bosta nastopila še zvezdnika Peter Dinklage in Juliette Lewis. Kateri lik so dodelili pevcu, še ni znano. S snemanji so že začeli, potekajo pa v Kanadi.

James Hetfield se podaja v igralske vode. Kot poroča portal Deadline, bo pevec skupine Metallica zaigral v vesternu The Ticket, katerega snemanje se je že pričelo. V filmu bo nastopil tudi zvezdnik serije Igra prestolov, Peter Dinklage. Zgodba, ki temelji na istoimenski knjigi, govori o ugrabitvi, ki se je zgodila v zahodnem Teksasu. icon-expand James Hetfield bo zaigral v prihajajočem filmu. FOTO: Profimeda Ko morilec, ki je znan kot Cut Throat Bill in ga bo upodobila Juliette Lewis, ugrabi deklico, njen brat najame lovca na glave Reginalda Jonesa (Dinklage), da bi ga poiskal. Kmalu se znajde v vlogi vodje odpadnikov, ki ga spremljajo na njegovem potovanju. Leon Hawke bo zaigral v vlogi brata ugrabljene deklice, ki jo bo upodobila Esmé Creed-Miles. "Navdušen sem, da bom lahko privlačno zgodbo Joeja Lansdala upodobil na zaslonih," je o novem projektu povedal Dinklage in dodal: "Gre za potovanje v srce teme, da bi našel ljubezen in jo vrnil na njeno pravo mesto." Film bo režiral Elliot Lester, scenarij po knjižni predlogi pa je napisal Christopher Kelly. Datum premiere filma še ni znan. PREBERI ŠE James Hetfield se po 25 letih ločuje od soproge Francesce Hetfield je pred nekaj leti nastopil v vlogi policista v drami z naslovom Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, ki jo je režiral Joe Berlinger. V filmu sta v glavnih vlogah zaigrala Zac Efron in Lily Collins. Pevec je v preteklosti posodil tudi svoj glas v seriji Skylanders Academy in nekaj risankah. Zaigral je prirejeno verzijo sebe v drami Milijarde, kjer so nastopili tudi ostali člani skupine Metallica. Leta 2014 je bil pripovedovalec dokumentarne serije The Hunt, ki jo je History Channel posnel o medvedih. "James Hetfield je absolutno odličen v svoji vlogi," je pred leti v oddaji Jimmyja Kimmla povedal Zac Efron, s katerim sta takrat skupaj zaigrala v filmu. "Kot bi bil igralec vse svoje življenje. Ni imel treme in odlično je opravil. Bil sem mu pripravljen dati kakšen nasvet o igranju, a ni prosil za nobenega. James Hetfield je res pravi," je takrat še dodal Efron.