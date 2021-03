Jamie Foxx bo zaigral Mika Tysona v seriji Martina Scorseseja

V seriji bosta zaigrala tako Jamie Foxx kot Mike Tyson , ki bo upodobil samega sebe. Režijo in pomoč v produkciji bo prevzel Antoine Fuqua . Serija bo prikazovala celotno Tysonovo življenje.

Tyson je za ameriško revijo dejal, da si je že nekaj časa želel povedati svojo zgodbo. "Pred kratkim je luč sveta ugledalo tekmovanje Legends Only League, navdušenje oboževalcev nad mojo vrnitvijo v ring pa mi je dalo potrditev, da je zdaj pravi čas za to," je o snemanju serije povedal Tyson.

"Veselim se sodelovanja z Martinom, Antoinom, Jamiem in celotno kreativno ekipo. Gledalcem bomo predstavili serijo, ki bo na zaslon ujela mojo profesionalno in osebno zgodbo, hkrati pa bo zabavala in navdihovala vse, ki jo bodo spremljali," je še dejal Tyson.

Še ena od izvršnih producentov bo Tysonova žena, Kiki Tyson. V ekipi bosta še Sophie Watts in John Ryan mlajši.

Datum premiere še ni znan, prav tako ni znano, kdo vse bo v seriji še zaigral.

Gre že za drugo omejeno serijo o Tysonu, ki so jo napovedali v zadnjem mesecu. Znan ameriški ponudnik je pred kratkim potrdil, da je naročil osem epizod omejene serije o boksarju. Po poročanju ameriškega tabloida pa Tyson nad to serijo ni navdušen in je dejal, da v njeno snemanje ni vpleten.