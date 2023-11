Jamie Foxx zatrjuje: Spolni napad se ni nikoli zgodil

Igralec Jamie Foxx se je odzval na obtožbe o spolnem napadu, ki so pretresle javnost. V sredo je bila proti njemu namreč vložena tožba, saj naj bi leta 2015 napadel žensko, oskarjevec pa sedaj domnevni spolni napad odločno zanika. "Incident se ni zgodil," je jasen njegov tiskovni predstavnik.

V javnost je prišel prvi odziv igralca Jamieja Foxxa po nedavni novici o domnevni spolni zlorabi. 55-letni igralec je bil namreč obtožen spolnega napada, ki naj bi se zgodil avgusta leta 2015 v eni izmed restavracij sredi New Yorka. Neimenovana ženska trdi, da jo je zvezdnik, potem ko ga je prosila za fotografijo, potegnil v zaseben del restavracije, kjer se je je menda začel neprimerno dotikati. Na pomoč ji niso priskočili niti varnostniki, ki naj bi bili priča dogodku. Še več, odšli so stran. Tožnica je proti Foxxu vložila tožbo in zahteva odškodnino, tiskovni predstavnik igralca pa je podal prvo uradno izjavo in v njegovem imenu zatrdil: "Domnevni incident se ni nikoli zgodil."

icon-expand "Domnevni incident se ni nikoli zgodil," trdi tiskovni predstavnik Foxxa. FOTO: Profimedia

Zastopnik zvezdnika, čigar pravo ime je Eric Marlon Bishop, je nato v izjavi nadaljeval: "Pred tremi leti je ta ista posameznica v Brooklynu vložila proti nekomu drugemu praktično enako tožbo. Primer pa so kmalu zatem opustili," je razkril. "Njeni zahtevki niso danes nič bolj upravičeni, kot so bili takrat, zato smo prepričani, da bodo tudi v našem primeru to tožbo dokaj hitro opustili."