Jamie Lee Curtis nagrado za življenjsko delo sprejela bosa

Jamie Lee Curtis je s svojo sproščenostjo presenetila vse prisotne, ki so jo s stoječimi ovacijami pospremili na poti do priznanja za življenjsko delo. Igralka je zlatega leva na 78. mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah sprejela kar bosa. Na poti do odra se je namreč odločila sezuti elegantne čevlje z visokimi petami in se tako s hitrim in poskočnim korakom neobremenjeno podala na oder.

Jamie Lee Curtis

Videoposnetek z dogodka, ki je bil posvečen tudi premierni uprizoritvi grozljivke Halloween Kills, je hitro zakrožil po medmrežju. Zvezdnica je po premieri in slovesni podelitvi nagrade na omrežju Instagram objavila svojo fotografijo z rdeče preproge in dopisala svoj govor, za katerega pravi, da ga je želela podati v italijanskem jeziku.

''Hvala za to veliko čast. To nagrado posvečam žrtvam in tistim, ki so preživeli nasilje vseh vrst – fizično, politično, duhovno, spolno, psihično, kulturno, čustveno in družinsko – ter nasilje, sovraštvo in diskriminacijo vseh, ki si upajo imeti svoje ideje in razmišljajo s svojo glavo. Nagrado ponosno sprejemam s čisto, trezno glavo in odprtim ter neizmerno hvaležnim srcem,'' je povzela svoj govor.

Do odra se je sprehodila kar bosa.