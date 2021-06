Jamie Lee Curtis bo prejela zlatega leva za življenjsko delo

Igralka Jamie Lee Curtis je ob novici o nagradi povedala: "Zdi se mi skoraj nemogoče, da v tej panogi delujem že tako dolgo, da prejemam priznanje za življenjsko delo. Da ga prejmem sedaj, ob Halloween Kills, je zame še posebej pomembno." Kot je še povedala, je bila italijanska kinematografija vedno naklonjena žanru, ki je oblikoval njeno kariero, zato je izjemno ponosna in vesela, da prejme to nagrado.

Po besedah direktorja festivala Alberta Barbere sodi Jamie Lee Curtis v redko skupino tistih hollywoodskih igralcev, ki najbolje odražajo lastnosti, ki so bistvo svetovne filmske industrije in njene zapuščine. Neposredna potomka ameriške filmske aristokracije – je hči dveh nepozabnih igralcev Tonyja Curtisa in Janet Leigh – je po njegovem mnenju naravno utelešenje zvezde, vsestranska in prilagodljiva, ki vloge zaznamuje s svojo osebnostjo in posebno karizmo.

Njena štiri desetletja trajajoča kariera, ki se je začela s prvencem Noč čarovnic iz leta 1978 v režiji Johna Carpenterja, v kateri je zaigrala v več kot 40 celovečernih filmih, po besedah Barbere opozarja, da so resnični talent v kombinaciji z inteligenco, duhovitostjo, vzdržljivostjo in pogumom značilnosti te resnične in nepozabne zvezdnice.