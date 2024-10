Jane Fonda bo prejela nagrado sindikata igralcev za življenjsko delo.

"V tej industriji delam skoraj vse svoje življenje in ni večje časti, kot da ti nagrado podelijo tvoji kolegi," je v izjavi za javnost povedala hollywoodska zvezdnica Jane Fonda , ki bo prejela nagrado sindikata SAG-AFTRA igralcev za življenjsko delo. Dodala je, da je globoko počaščena in ganjena.

V svojih več kot šestih desetletjih v poslu je Jane Fonda osvojila dva oskarja, dve nagradi BAFTA, emmyja in kar sedem zlatih globusov. Ne le to, v svoji bogati karieri je čas posvetila tudi humanitarnosti, svojo platformo je med drugim uporabila za zagovarjanje enakosti spolov, državljanskih pravic in pozornost namenjala boju za okolje. Njen aktivistični duh pa sega vse v šestdeseta in sedemdeseta leta preteklega stoletja, ko se je redno udeleževala protivojnih protestov in bila tudi aretirana.

Predsednica sindikata SAG-AFTRA Fran Drescher je Fondo označila za pionirko. "Jane ne častimo le zaradi njene umetniške briljantnosti, ampak tudi zaradi globoke dediščine aktivizma in krepitve moči, ki jo je ustvarila." 86-letnica bo nagrado prejela februarja prihodnje leto na podelitvi nagrad Screen Actors Guild Awards, znanih tudi kot nagrad SAG.