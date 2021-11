Janet Jackson bo dobila lasten dokumentarec o spodrsljaju na Super Bowlu

Ustvarjalci odmevnega dokumentarca o Britney Spears so pred novim izzivom. Za naslednji projekt so si namreč izbrali kontroverzni nastop pevke Janet Jackson in Justina Timberlaka iz leta 2004, ko je pevec pevki med udarno točko odtrgal del oblačila in pri tem razkril njeno dojko. Dokumentarec bo vseboval nove pogovore z ljudmi, ki so bili tisti večer v zaodrju, ustvarjalci pa se bodo dotaknili tudi pomembnosti tega dogodka za nadaljnji razvoj ameriške popularne kulture.

Nastop na Super Bowlu so sanje vsakega glasbenika in leta 2004 je ta čast doletela pevca Justina Timberlaka in glasbenico Janet Jackson. Bolj kot zaradi uspešnega nastopa pa se je ta dan ljudem vtisnil v spomin zaradi sedaj že legendarnega spodrsljaja – razkritja dojke Janet Jackson.

Janet Jackson in Justin Timberlake na koncertu ob Super Bowlu leta 2004. FOTO: AP

Dokumentarec z naslovom Malfunction: The Dressing Down of Janet Jackson, ki so ga posneli ustvarjalci odmevnega dokumentarnega filma o pevki Britney Spears, bo s pogovori z vpletenimi in še nevidenimi posnetki obudil spomin na trenutek, ki je spremenil pogled na ameriško popularno kulturo in pustil pečat predvsem na pevkini karieri. "Preučil bo rasne in kulturne tokove, ki so se tisto noč združili na odru Super Bowla," so obljubili ustvarjalci.

Timberlake se je za svojo vpletenost v neljubi dogodek opravičil že med predvajanjem dokumentarca o Britney Spears. "Opravičiti se želim Britney Spears in Janet Jackson, saj obe ženski neizmerno občudujem in se zavedam, da sem ga polomil. Žal mi je, da sem bil del problema in da se nisem zavzel za pravico," je dejal pevec, ki je po končani zvezi s Spearsovo v medijih razkril intimne podrobnosti njunega odnosa, po ponesrečenem nastopu pa ni stopil v bran Jacksonovi. Na novico o novem dokumentarcu se ni za zdaj odzval še nihče od vpletenih.

Janet Jackson pripravlja lasten dokumentarec. FOTO: AP