Janovih sedem dni v Baru: od zagretega učenca do upornika

Jan Klobasa je srbski resničnostni Bar zapustil po enem tednu tekmovanja. Sprva se je zdelo, da je izjemno zagret, a volja mu je zelo hitro upadla. Voditeljica Jelena je Jana tik, preden ga je odpustila, povabila na pogovor. Vprašala ga je, če se mu zdi, da se je dokazal z delom. Jan je na vprašanje odgovoril: "Vsi nekaj znajo delati, jaz ne znam delati nič. Jaz sem tukaj gost."

Jelena je na to odgovorila: "Ne vem, če veš, kam si prišel, ampak v tem baru ljudje delajo. Živite od tega, kar zaslužite. Ti pa sediš, gledala sem te, piješ za mizo. Pa se sicer v službi ne sme piti." Ob tem je vstala, Jana pospremila v sprednji del Bara, kjer so bili njegovi sotekmovalci in sporočila, da je odpuščen in da se lahko vrne v stanovanje, spakira svoje stvari in odide. Janu je ob tem vidno odleglo, zdi se, da je Bar resnično želel zapustiti.