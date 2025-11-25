Svetli način
Film/TV

Japonski film Demon Slayer podrl rekord: zaslužil več kot 550 milijonov evrov

Tokio, 25. 11. 2025 18.31 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA , E.K.
Komentarji
5

Najnovejša filmska adaptacija serije japonskih mang Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle ponovno podira rekorde. Film, ki spremlja mladega junaka Tanjiroja Kamada med bojem z demoni, da bi rešil sestro, je postal prvi japonski film, ki je po vsem svetu zaslužil 100 milijard jenov oziroma približno 551 milijonov evrov.

Film Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle je v osmih dneh postavil tudi rekord za najhitreje zasluženih deset milijard jenov oziroma približno 58 milijonov evrov.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle FOTO: Profimedia

Zunaj meja Japonske je bil med drugim prikazan v Severni Ameriki in na Kitajskem ter po svetu pritegnil približno 90 milijonov gledalcev, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP nedavno sporočili iz produkcijskih hiš Aniplex in Toho. Na Japonskem na lestvici po zaslužku ostaja na drugem mestu za prejšnjim filmom iz serije mang Demon Slayer, ki je bil uspešnica med pandemijo covida-19.

Demon Slayer je izvirno serija japonskih mang, ki je bila po podatkih založnika Shueishe po vsem svetu prodana v več kot 200 milijonih izvodov. Delo avtorja Koyoharuja Gotougeja spremlja pustolovščine mladega protagonista Tanjiroja Kamada med bojem z demoni, eden od njih pa je postala tudi njegova sestra, za katero išče zdravilo. Izvirna serija mang je izhajala v priljubljeni reviji Weekly Shonen Jump med letoma 2016 in 2020.

Anime je na Japonskem najbolj priljubljena filmska zvrst, priljubljenost pa narašča tudi drugod po svetu. Tečaje risanja mange za mlade zadnja leta pripravljajo tudi v Narodni galeriji.

Manga Anime film Demon Slayer rekord
KOMENTARJI (5)

Castrum
25. 11. 2025 19.39
Pojma nimam kaj je ta "junak", Očitno pa je, da danes virtualni "junaki" služijo več denarja kot klasični igralci. ...V razmislek, burkači so v času Shakespearea životarili, novodobni Holywoodski burkači so miljarderji....
ODGOVORI
0 0
testosteron
25. 11. 2025 19.29
+1
Že iz zgodovine vemo, da tile japanezoti niso normalni - tega sr..a ne bi dovolil gledati mlajšim od 18 let,...samo klanje itd. -
ODGOVORI
1 0
jablan
25. 11. 2025 19.25
+0
tole ne bi gledal nikoli
ODGOVORI
1 1
Lolita
25. 11. 2025 18.52
+1
prepovedati ta sr..a. Demoni, čarovnice, noč čarovnic, zombiji, vampirji.. vse gre nekam...
ODGOVORI
4 3
NeXadileC
25. 11. 2025 18.45
+4
Ljudi so navdušeni nad demoni, dokler...
ODGOVORI
4 0
