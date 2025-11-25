Japonski film Demon Slayer podrl rekord: zaslužil več kot 550 milijonov evrov

Film Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle je v osmih dneh postavil tudi rekord za najhitreje zasluženih deset milijard jenov oziroma približno 58 milijonov evrov.

Zunaj meja Japonske je bil med drugim prikazan v Severni Ameriki in na Kitajskem ter po svetu pritegnil približno 90 milijonov gledalcev, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP nedavno sporočili iz produkcijskih hiš Aniplex in Toho. Na Japonskem na lestvici po zaslužku ostaja na drugem mestu za prejšnjim filmom iz serije mang Demon Slayer, ki je bil uspešnica med pandemijo covida-19.

Demon Slayer je izvirno serija japonskih mang, ki je bila po podatkih založnika Shueishe po vsem svetu prodana v več kot 200 milijonih izvodov. Delo avtorja Koyoharuja Gotougeja spremlja pustolovščine mladega protagonista Tanjiroja Kamada med bojem z demoni, eden od njih pa je postala tudi njegova sestra, za katero išče zdravilo. Izvirna serija mang je izhajala v priljubljeni reviji Weekly Shonen Jump med letoma 2016 in 2020.

Anime je na Japonskem najbolj priljubljena filmska zvrst, priljubljenost pa narašča tudi drugod po svetu. Tečaje risanja mange za mlade zadnja leta pripravljajo tudi v Narodni galeriji.