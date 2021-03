Jared Leto na snemanju filma v Italiji neprepoznaven

Jared Leto je s preobrazbo za potrebe filma, ki nastaja na italijanskih tleh, popolnoma navdušil. Film House of Gucci obeta mnogo presenečenj, med drugim bosta v celovečercu zaigrala tudi igralec Adam Driver in pevka Lady Gaga.

V Milanu so fotografi Leta ujeli odetega v vijolično opravo, njegov lik pa predstavlja modnega oblikovalca Paola Guccija. 49-letnik je bil ob tem tudi zaradi pričeske in brkov videti popolnoma drugačen in je po besedah oboževalcev spominjal na legendarnega igralca filmov za odrasle, Rona Jeremyja.