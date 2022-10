Jared Leto v novi filmski biografiji kot Karl Lagerfeld

"Karl je imel kariero, ki je trajala več kot 50 let, tako da je bil številnim ljudem blizu tako osebno kot poklicno," je za tuje medije ob naznanitvi projekta povedal Leto in ponudil majhen vpogled v idejno zasnovo filma: "Lahko rečem, da se bomo posvetili ključnim odnosom, ki prikazujejo različne dele njegovega življenja." Ob povedanem je dejal, da je Karla vedno imel za velik navdih, in ga opisal kot pravega umetnika, inovatorja, vodjo in predvsem prijaznega človeka.

Letu bodo pri projektu pomagali tudi trije bližnji Karlovi sodelavci, ki so oblikovalca zelo dobro poznali. Svoje znanje bodo kot producenti ponudili Pier Paolo Righi, vodja Karlove modne hiše od leta 2011, Caroline Lebar, podpredsednica komunikacijskega oddelka pri znamki, in Sébastien Jondeau, osebni asistent in telesni stražar Karla Lagerfelda.