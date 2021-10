Jason Momoa o poškodbah med snemanjem: Staram se

Jason Momoa je začel pred kratim snemati nadaljevanje filma o superjunaku Aquamanu. V pogovorni oddaji, ki jo vodi Ellen DeGeneres, je oboževalcem razkril, da je bilo snemanje precej naporno in da je utrpel tudi nekaj poškodb. Najresnejša med njimi je bila poškodba očesa, a zvezdnik se ne da, saj je za dober končni rezultat pripravljen stakniti tudi kakšno poškodbo več.

42-letni Jason Momoa je med gostovanjem v pogovorni oddaji The Ellen DeGeneres Show razkril, da se je med snemanjem novega filma o Aquamanu večkrat poškodoval. Zvezdnik se je nato pošalil, da se stara in da so poškodbe pač del njegove službe, ki jo obožuje.

icon-expand Jason Momoa FOTO: Profimedia

"Poškodoval sem si oko. Nek delec mi je raztrgal del očesa, zato sem moral na operacijo. Dobil sem kilo in poškodoval sem si rebra. Povsem potolčen sem bil. To bo res odličen film, navdušeni boste," je dejal Momoa. Ellen ga je povprašala, ali lahko s poškodovanim očesom še vidi, zvezdnik pa ji je odgovoril: "Seveda, poglejte me! Odlično vidim. Pripravljen sem na nove dogodivščine." Momoa si je v preteklosti med snemanjem že zlomil ključnico in poškodoval obraz, kar mu je pustilo brazgotino, zato se je Ellen pošalila, da je njegova služba zelo težka, saj se pri vsakem novem projektu poškoduje. Jason pa ji je dejal: "Vedno dam vse od sebe. Obožujem svojo službo in postanem malce preveč navdušen. Potem je tukaj še moja starost, postajam starajoči se superjunak."

Snemanje filma Aquaman and the Lost Kingdom se je pričelo poleti, takrat je Momoa prispel v London, julija pa je svojim sledilcem na družbenem omrežju Instagram razkril, da bo zaradi vloge spremenil barvo las. "To je zadnji dan, ko sem še rjavolasec, saj bom postal blondinec. Ti naj bi se v življenju bolj zabavali. Sicer ne vem, ali je to res, bom poročal," je dejal v videoposnetku.

