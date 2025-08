Jason Momoa se je po šestih letih poslovil od svojega zaščitnega znaka: Brade

Moški so na brado z razlogom navezani ali obratno, saj predstavlja velik del njihovega videza. To velja še posebej za zvezdnike, ki tudi s tem gradijo svojo prepoznavnost in zunanjo podobo. Med te spada priljubljen igralec Jason Momoa, čigar zaščitni znak je bila prav njegova brada, ki se je ni dotaknil dolgih šest let. Zato je presenetil svoje oboževalce na Instagramu s posnetkom, na katerem ga vidimo z britvico v rokah: "Nisem se obril šest let, ampak evo, zopet smo tu," je povedal 46-letni Momoa.