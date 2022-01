Jason Momoa se je pridružil igralski zasedbi Hitrih in drznih

Zvezdnik filma Aquaman, Jason Momoa je bil tudi uradno povabljen k sodelovanju v franšizi filmov Hitri in drzni. Po poročanju ameriških medijev bo Momoa zaigral v 10 filmu franšize, upodobil pa bo lik 'zlobneža'. Ustvarjalci filma so z objavo na družbenem omrežju igralca tudi uradno pozdravili v ekipi z besedami: "Družina Hitrih se je še povečala."

Desetno nadaljevanje filma, ki zaenkrat nosi naslov Hitri in drzni 10, bo režiral Justin Lin, vrnila pa naj bi se celotna igralska zasedba z Vinom Dieslom na čelu. Premiera filma je napovedana za 19. maj 2023, franšizi pa se je pridružil nov član, igralec Jason Momoa, ki naj bi zaigral antijunaka. Lin je režijo prevzel med tretjim in šestim delom, ponovno pa se je vrnil za deveti film, ki je v kinematografe prišel lansko poletje in ustvarjalcem, kljub preložitvam zaradi pandemije, navrgel 6,5 milijonov evrov. Film naj bi bil predzadnji del franšize.

icon-expand Jason Momoa FOTO: Profimedia

Momoa je zadnji v seriji zvezdnikov, ki so se franšizi pridružili od leta 2001, ko je bil posnet prvi del. V letih, ko so nastajala nova nadaljevanja, so se franšizi pridružila imena, kot so Dwayne Johnson, Jason Statham, Luke Evans, Kurt Russell, Helen Mirren in John Cena, ki se je pojavil v zadnjem filmu v vlogi Domovega in Miinega izgubljenega brata Jakoba Toretta. V franšizi je v treh filmih zaigrala tudi Gal Gadot, a se je od vloge poslovila, ker je postala Čudežna ženska.

Čeprav je Momoa najbolj znan po svoji vlogi Aquamana, pa je skozi leta uspešno polnil svoj življenjepis z vlogami, kot sta Duncan Idaho v filmu Dune in Khal Drogo v franšizi Igra prestolov. Momoa je pravkar zaključil snemanje zadnjega filma franšize Aquaman and the Lost Kingdom, ki ga je režiral James Wan.