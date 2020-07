Javicia Leslie bo prva temnopolta Batwoman

Igralka pravi, da je na vlogo ponosna, tudi kot biseksualka, saj meni, da je serija zelo veliko naredila za LGBTQ+ skupnost. Batwoman v seriji je namreč do zdaj prva razkrita homoseksualna superjunakinja, v prvi sezoni pa se je v vlogi preizkusila avstralska igralka Ruby Rose.

Ruby je sicer odločitev, da zapusti serijo, naznanila maja, kmalu za tem, ko so na ameriški televizijski mreži The CW nehali predvajati prvo sezono. Takrat je dejala, da je zanjo to zelo težka odločitev, a pravega vzroka, zakaj se je tako odločila, ni navedla. Je pa po Instagramu čestitala svoji naslednici z besedami: "To je čudovito!"