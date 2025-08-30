Javier Bardem po stopinjah soproge: 'Bil je zelo strašljiv'

Španska igralca Javier Bardem in Penélope Cruz veljata za enega najbolj opevanih hollywoodskih parov. Starša dveh otrok sta srečno poročena že od leta 2010. To pa ni vse, kar jima je skupnega. Oba se lahko pohvalita z dejstvom, da sta zaigrala v nadvse priljubljeni franšizi Pirati s Karibov. Prav Penélope, ki je zaigrala v četrtem delu, je za sodelovanje v filmu navdušila svojega soproga, ki je vlogo glavnega zlobneža prevzel v zadnjem, petem delu.

Po ženinih stopinjah

Ko je španski igralec Javier Bardem na setu četrtega dela franšize Pirati s Karibov obiskal svojo nosečo soprogo Penélope Cruz, je na lastni koži izkusil čarobnost tega seta. "Videl sem, kako dobro je vse delovalo in s kakšno mero spoštovanja so delali s Penélope, ki je bila med snemanjem noseča. Spomnim se, da sem govoril s producentom Jerryjem Bruckheimerjem in mu dejal, da bi bil z veseljem del tega. Nisem prosjačil za službo, želel sem le dejati, kako zabavno je vse skupaj videti."

Španska igralca Javier Bardem in Penélope Cruz veljata za enega najbolj opevanih hollywoodskih parov.

Želja se je Špancu nekaj let kasneje uresničila. V filmu Pirati s Karibov: Salazarjevo maščevanje je stopil v čevlje glavnega zlobneža kapitana Salazarja: "Salazarja vidim kot ranjenega bika, polnega besa in maščevanja. Ena od stvari, ki me je kot igralca pritegnila k igranju tega lika, je ta, da ima Salazar prav. Razumem njegovo miselnost. Seveda je zlobnež, a do njega lahko čutimo tudi empatijo," je ob izidu filma povedal igralec, ki je v vlogi s pomočjo maske in uporabe posebnih učinkov neprepoznaven.

'Javier je bil zelo strašljiv'

Ne le gledalcev, Javier je s svojo podobo v filmu prestrašil tudi soigralce na setu. "Bil je zelo strašljiv. Nihče mi ni povedal, da mu bo iz ust teklo črnilo. Ko sem ga gledal, sem si mislil 'Jezus Kristus, po čem mora ta tip smrdeti?'," se je spominjal avstralski igralec Geoffrey Rush, ki je zaigral kapitana Barbosso. "Mislila sem, da bo ves čas izjemno intenziven, ker je v tem, kar počne, tako neverjeten, ampak v resnici je vmes izjemno ljubek in prijazen, zato ti da mešane občutke. Pomislila sem, ali ga sovražim ali ljubim. Zdaj je zagotovo eden mojih najljubših igralcev vseh časov," pa je o sodelovanju s Špancem povedala britanska igralka Kaya Scodelario, ki je zaigrala Carino Smyth.

Kapitana Salazarja je zaigral španski igralec Javier Bardem.

Na set je skupaj s hčerko in sinom nekajkrat prišla tudi Javierjeva soproga Penélope, a igralec je bil pozoren, da ga mlada otroka nista videla v strašljivi maski. "Nisem želel, da bi zamudila priložnost, da bi bila na gusarski ladji s topovi in statisti, oblečenimi kot pirati. To je bilo nekaj izjemnega, kot vožnja v zabaviščnem parku," je dejal igralec, ki je sicer v maski vsak dan preživel več ur. "Nekaj časa sem potreboval, da sem se navadil na ta časovni okvir. Mislim, da nam je maska vzela tri do tri ure in pol na dan. Moraš biti potrpežljiv, to je recept za uspeh." Javier Bardem pa ni edini, ki je v filmu Pirati s Karibov: Salazarjevo maščevanje s pomočjo maske in uporabe posebnih učinkov videti povsem drugače, kot v resnici.