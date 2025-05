Jaz sem Zlatan: vpogled v nastanek nogometne superzvezde

Biografski film Jaz sem Zlatan prikazuje otroštvo in odraščanje Zlatana Ibrahimovića v neizprosni švedski četrti. Otrok priseljencev se je zatekel k nogometu, v katerem je uresničil svojo nadarjenost in samozavest, ki sta ga izstrelili med zvezde. Igral je za Ajax, Juventus, Inter, Milan, PSG in Manchester United. Film podrobno prikaže njegovo življenje in vez z Rosengårdom, četrtjo v Malmöju, ki bo zanj vedno dom.