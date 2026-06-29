29-letnica na setu nove Obalne straže navdušuje v ikoničnih kopalkah

V novi različici kultne serije Obalna straža bodo poleg 29-letne manekenke Brooks Nader, ki na setu že krade poglede radovednih očividcev, zaigrali tudi zvezdnica serije Ljubke lažnivke Shay Mitchell, igralec iz serije Puščica Stephen Amell ter igralka iz serije Yellowstone Hassie Harrison.

Fotografi so Brooks Nader pred dnevi ujeli med snemanjem na eni od losangeleških plaž. Zvezdnica je nosila legendarne rdeče kopalke, med čakanjem na naslednji prizor pa je nadela še udobno obutev. Po poročanju tujih medijev bo manekenka igrala lik Selene, vodje reševalcev na plaži.

"V to sem verjela že dolgo, preden je postalo smiselno. Nikoli ne obupaj, sledi svojim sanjam, ne glede na to, kako divje so," se je vloge razveselila 29-letnica, za katero javnost že vleče vzporednice z legendarno Pamelo Anderson. Poleg Brooks Nader, ki ima na spletu veliko sledilcev, bosta v seriji zaigrala še dva vplivneža, in sicer tiktokerja Noah Beck ter Livvy Dunne.