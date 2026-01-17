Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Je bila Jennifer Lopez nesramna do fotografa?

Los Angeles, 17. 01. 2026 13.15 pred 10 minutami 2 min branja 1

Avtor:
A. J.
Jennifer Lopez

Ameriška superzvezdnica Jennifer Lopez znova buri duhove na družbenih omrežjih, a tokrat ne zaradi glasbe ali filma, temveč svojega obnašanja. Zdaj že viralen posnetek s podelitve zlatih globusov je namreč na družbenih omrežjih sprožil debato: je bila zvezdnica do fotografa namenoma nesramna in hladna ali pa gre zgolj za napačno interpretacijo dogodka?

Zgovoren posnetek, ki ga je posnel snemalec Cole Walliser, prikazuje igralko in pevko Jennifer Lopez, ki na rdeči preprogi v sklopu zlatih globusov pozira pred kamero.

Walliser ji je pri tem prijazno razložil, kje naj stoji, in vprašal, ali ima kakšno idejo za poziranje, a je 56-letna Lopez na njegovo vprašanje preprosto ostala tiho in se obrnila stran, nato pa nadaljevala s fotografiranjem. Videoposnetek je kaj hitro zaokrožil na družbenih omrežjih, kot sta TikTok in X, kjer so mnogi spletni uporabniki zaključili, da je bila pevka hladna ali neprijazna.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nekateri komentatorji so bili do Lopez precej kritični: "Ni mu niti odgovorila, brez nasmeha, brez pozdrava. Res ni treba biti grozen, ampak to ni videti prijazno," "Vse preveč slavnih oseb misli, da so nekaj več ... pa so le ljudje" in "Če si na rdeči preprogi, pričakujem vsaj malo prijaznosti."

Preberi še 'Če bi imeli moje telo, bi bili tudi vi goli'

 

Del javnosti pa je Lopez tudi branil. Nekateri spletni uporabniki so opozorili, da kratki posnetki pogosto ne povedo celotne zgodbe in da morda zvezdnica ni slišala ali razumela vprašanja, ker je bila sredi kaosa fotografov, luči in hrupa rdeče preproge, kjer mnogo slavnih oseb pogosteje hitro odgovori ali ignorira, da lahko nadaljuje z gibanjem. "Zdi se, da ljudje iščejo priložnost, da jo napadejo. Mnogi posnetki, ki postanejo viralni, niso slika celotne resničnosti," je bil komentar enega izmed njenih oboževalcev.

Jennifer Lopez zlati globusi fotograf posnetek

V ponedeljek na POP TV in VOYO prihaja Zlati sanjski moški Italije

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • vijačnik
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
17. 01. 2026 13.25
Še ne v vrstih tistih žensk, ki jim je Hollywood že v mladosti vzel dušo.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
5 zimskih pravil Skandinavcev za srečne otroke
Kako mati in oče pomagata otroku pri obvladovanju čustev
Kako mati in oče pomagata otroku pri obvladovanju čustev
Umrla domnevna hči Freddieja Mercuryja
Umrla domnevna hči Freddieja Mercuryja
Veste, kaj je pravilo 7-7-7?
Veste, kaj je pravilo 7-7-7?
zadovoljna
Portal
Slovenka v finalu izbora za Evrovizijo 2026
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, device čaka kaos
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, device čaka kaos
Od pistacijeve do olivno zelene: hit barva začetka leta
Od pistacijeve do olivno zelene: hit barva začetka leta
To dekleta iz skupine Bepop svetujejo našim olimpijcem
To dekleta iz skupine Bepop svetujejo našim olimpijcem
vizita
Portal
Zaradi tega se lahko še bolj zredite
Zgodnja demenca pri 24 letih: redka in pretresljiva zgodba
Zgodnja demenca pri 24 letih: redka in pretresljiva zgodba
Odkrili ključni protein za obnovo sklepnega hrustanca
Odkrili ključni protein za obnovo sklepnega hrustanca
Zimska telesna aktivnost: kako zmanjšati tveganje za poškodbe
Zimska telesna aktivnost: kako zmanjšati tveganje za poškodbe
cekin
Portal
Gotovina izginja iz Nemčije? Preverite, kaj to pomeni
Presenečenje pri Affleckovih: 13-letnik bi stavil, kaj pravi oče Ben?
Presenečenje pri Affleckovih: 13-letnik bi stavil, kaj pravi oče Ben?
Visoke kazni na avstrijskih cestah: ne pozabite na veljavno vinjeto!
Visoke kazni na avstrijskih cestah: ne pozabite na veljavno vinjeto!
Hrvat z novo taktiko osvojil skoraj 360.000 evrov na Eurojackpotu!
Hrvat z novo taktiko osvojil skoraj 360.000 evrov na Eurojackpotu!
moskisvet
Portal
Najdražje ločitve slavnih v zgodovini
Orientalske piramide: skrivnostne grobnice dinastije Xixia
Orientalske piramide: skrivnostne grobnice dinastije Xixia
Je to nova kraljica romantičnih komedij?
Je to nova kraljica romantičnih komedij?
Bi živeli na grškem otoku? Plačajo vam 18.000 evrov
Bi živeli na grškem otoku? Plačajo vam 18.000 evrov
dominvrt
Portal
Sobne rastline pozimi: zakaj jim januar povzroča največ težav?
Kako naučiti psa, da vas na povodcu ne bo vlekel
Kako naučiti psa, da vas na povodcu ne bo vlekel
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
To je kuhinja Luke Modrića
To je kuhinja Luke Modrića
okusno
Portal
Sladek vikend brez stresa: 5 preprostih sladic, ki vedno uspejo
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
Sladica, ki jo je nemogoče nehati jesti
Sladica, ki jo je nemogoče nehati jesti
Tako boste pripravili noro dobre njoke
Tako boste pripravili noro dobre njoke
voyo
Portal
Čao Bela
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450