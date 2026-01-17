Je bila Jennifer Lopez nesramna do fotografa?

Zgovoren posnetek, ki ga je posnel snemalec Cole Walliser, prikazuje igralko in pevko Jennifer Lopez, ki na rdeči preprogi v sklopu zlatih globusov pozira pred kamero.

Walliser ji je pri tem prijazno razložil, kje naj stoji, in vprašal, ali ima kakšno idejo za poziranje, a je 56-letna Lopez na njegovo vprašanje preprosto ostala tiho in se obrnila stran, nato pa nadaljevala s fotografiranjem. Videoposnetek je kaj hitro zaokrožil na družbenih omrežjih, kot sta TikTok in X, kjer so mnogi spletni uporabniki zaključili, da je bila pevka hladna ali neprijazna.