Je bila Jennifer Lopez nesramna do fotografa?

Zgovoren posnetek, ki ga je posnel snemalec Cole Walliser, prikazuje igralko in pevko Jennifer Lopez, ki na rdeči preprogi v sklopu zlatih globusov pozira pred kamero.
Walliser ji je pri tem prijazno razložil, kje naj stoji, in vprašal, ali ima kakšno idejo za poziranje, a je 56-letna Lopez na njegovo vprašanje preprosto ostala tiho in se obrnila stran, nato pa nadaljevala s fotografiranjem. Videoposnetek je kaj hitro zaokrožil na družbenih omrežjih, kot sta TikTok in X, kjer so mnogi spletni uporabniki zaključili, da je bila pevka hladna ali neprijazna.
Nekateri komentatorji so bili do Lopez precej kritični: "Ni mu niti odgovorila, brez nasmeha, brez pozdrava. Res ni treba biti grozen, ampak to ni videti prijazno," "Vse preveč slavnih oseb misli, da so nekaj več ... pa so le ljudje" in "Če si na rdeči preprogi, pričakujem vsaj malo prijaznosti."
Del javnosti pa je Lopez tudi branil. Nekateri spletni uporabniki so opozorili, da kratki posnetki pogosto ne povedo celotne zgodbe in da morda zvezdnica ni slišala ali razumela vprašanja, ker je bila sredi kaosa fotografov, luči in hrupa rdeče preproge, kjer mnogo slavnih oseb pogosteje hitro odgovori ali ignorira, da lahko nadaljuje z gibanjem. "Zdi se, da ljudje iščejo priložnost, da jo napadejo. Mnogi posnetki, ki postanejo viralni, niso slika celotne resničnosti," je bil komentar enega izmed njenih oboževalcev.
