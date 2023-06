Peščene plaže s sinjemodro barvo morja, hiti legendarne Abbe in zvezdniška zasedba igralcev z večkratno oskarjevko Meryl Streep na čelu. To so le trije dejavniki, ki so krivi za svetovni uspeh filma Mamma Mia!. Petnajst let po izidu filma se gledalci še vedno radi spominjajo priljubljenega muzikala, na spletu pa se je že pred časom razvila teorija, da so bili zvezdniki med plesom in petjem pod vplivom priljubljenega grškega žganja, znanega pod imenom ouzo. Ali to drži?

Ob zvokih legendarne Abbe boste lahko zapeli in zaplesali v nedeljo, 18. junija, ko na POP TV ob 20. uri prihaja film Mamma Mia! Film Mamma Mia! je leta 2008 takoj po izidu postal filmska klasika ter se je z zgodbo, skladbami švedske zasedbe Abba in zvezdniško zasedbo številnim gledalcem zasidral v srce. Film, ki so ga snemali tudi na grških otokih Skiathos in Skopelos, med zvezde ni izstrelil le mlade igralke Amande Seyfried, temveč tudi omenjena grška otoka, ki 15 let po izidu ostajata priljubljeni turistični destinaciji. Je bila zasedba filma Mamma Mia! med snemanjem res pijana? Kot se za filmsko klasiko spodobi, so se tudi okoli filma Mamma Mia! razvile različne teorije. Med najbolj priljubljenimi, ki še dandanes kroži po spletu, je ta, da so zvezdniki Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård, Christine Baranski in Julie Walters med snemanjem v Grčiji pregloboko pogledali v kozarec, napolnjen s priljubljenim grškim žganjem. Teorijo o vseprisotnosti ouza na setu je dodatno potrdil izsek videoposnetka iz ozadja snemanja, kjer je eden od ustvarjalcev dejal: "Svoboda in osvoboditev, ki jo čutite, ko gledate igralce, je v resnici posledica ouza. Saj veste, ouzo jim je pomagal sprostiti se. Par požirkov za zajtrk, da jih je zjutraj motiviral. Vsa energija in svoboda prihajata od tam," se je pošalil. Ali je bilo temu res tako, je v intervjuju spregovorila Christine Baranski, ki je pojasnila, da je resnica nekoliko drugačna. "Ne, na setu ni bilo ouza, nas je pa nekega večera proti koncu snemanja Pierce Brosnan želel vse peljati na večerjo, nato pa smo šli nekam poslušat jazz glasbo. In začeli smo piti nekaj, kar pa ni bil ouzo, temveč nekaj podobnega. Zvenelo je kot antibiotik." Dotični alkohol naj bi bil tsipouro, še ena priljubljena grška žgana pijača. "Kakor koli že, nihče od nas tega ni vedel, toda ta stvar, ki smo jo pili, kot da bi bila samo res dobra tekila, povzroči nenavadnega mačka. Naslednji dan, če popijete samo malo vode, znova aktivira svoj učinek. In spomnim se, da mi naslednji dan ni bilo treba delati, ampak sem morala kar naprej brati isti odstavek. Sedela sem ob bazenu in poskušala prebrati grško zgodovinsko knjigo in kar naprej sem brala in znova brala in nič si nisem zapomnila." In če se je Christine Baranski delu po neprespani noči spretno izognila, ta sreča ni doletela treh glavnih moških igralcev in Streepove. "Posneti so morali zadnji prizor, a na srečo jih kamera ni snemala v obraz." Zabave v velikem slogu pa ni manjkalo po koncu snemanja, ko je celotna filmska ekipa uspešno zaključen projekt proslavila z zabavo na grškem otoku Skopelos. Fotografije, ki so nastale tistega večera in pozneje pristale na spletu, govorijo zase.