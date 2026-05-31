Film/TV

Je Dan razkritja najboljši film Stevena Spielberga tega tisočletja?

Los Angeles, 31. 05. 2026 07.00

E.M.
Film Dan razkritja v kinematografe prihaja junija.

Prvi odzivi na novi film Dan razkritja (Disclosure Day) režiserja Stevena Spielberga, ki bo v kinematografe prispel prihodnji mesec, so izjemno pozitivni, številni kritiki pa ga že označujejo za njegov najboljši film v zadnjih dvajsetih letih.

Posebne pohvale prejema tudi igralka Emily Blunt, za katero mnogi trdijo, da je odigrala eno najboljših vlog svoje kariere. Špeta se tudi o potencialni nominaciji za oskarja. Film je sicer znanstvenofantastični triler o teorijah zarote, povezanih z nezemeljskim življenjem. V njem poleg angleške igralke igrajo še Josh O'Connor, Colman Domingo, Colin Firth in Eve Hewson.

Igralka Emily Blunt in režiser Steven Spielberg na setu filma Dan razkritja.
FOTO: Profimedia

Kritik Steven Weintraub je za Collider zaisal: "Za nikogar ni bilo pravo presenečenje, da je Steven Spielberg z Dnevom razkritja ustvaril še eno veličastno mojstrovino. Lahko bi dolgo govoril o vsem, kar mi je bilo všeč, vendar sem imel srečo, da sem film videl skoraj brez predhodnih informacij, in močno priporočam, da storite enako. Ne glejte več napovednikov." 

Dodal je: "Edino, kar bom povedal: Emily Blunt je neverjetna. Vem, da veliki poletni filmi običajno niso vrste vlog, ki bi pritegnile pozornost v sezoni nagrad, ampak ko bodo ljudje videli, kaj naredi v tem filmu ..."

Navdušenja za portal Slashfilm ni skrival Bill Bria: "Dan razkritja je najbolj nenavaden Spielbergov film doslej in to v najboljšem možnem smislu. Osupljive kompozicije kadrov, scenarij Davida Koeppa v slogu križanca med Dosjeji X in Svetim pismom je ena sama hoja po vrvi, Emily Blunt odigra svojo najbolj dovršeno vlogo doslej, John Williams pa je ustvaril svojo najboljšo glasbo v zadnjih letih. Napeto in ganljivo."

Germain Lussier pa je za Gizmod dodal: "To je Spielbergov najboljši film v zadnjih 20 letih, poln vse čarobnosti, zaradi katere so njegovi filmi tako posebni, poleg tega pa vsebuje eno najboljših igralskih kreacij vseh časov v izvedbi Emily Blunt."

Razlagalnik

Steven Spielberg je ameriški filmski režiser, scenarist in producent, ki je s svojimi deli bistveno zaznamoval sodobno kinematografijo. Zaslovel je v 70. letih prejšnjega stoletja z uspešnicami, kot sta 'Žrelo' (Jaws) in 'Bližnja srečanja tretje vrste', ter kasneje ustvaril nekatere najbolj prepoznavne franšize, vključno z 'Indiano Jonesom' in 'Jurskim parkom'. Njegov opus sega od vrhunskih pustolovskih spektaklov do globokih zgodovinskih dram, kot sta 'Schindlerjev seznam' in 'Reševanje vojaka Ryana', za katera je prejel več oskarjev. Spielberg velja za pionirja modernega 'blockbusterja' in mojstra vizualnega pripovedovanja zgodb.

4 koraki, ki jih ne smete preskočiti pri negi kože
Ali lahko doječa mama uživa začinjeno in pekočo hrano?
Preprosto čudovita: Zala Djurić žari v svoji novi življenjski vlogi
Tedenski horoskop: Ribe so optimistične, kozoroge čakajo pomembne odločitve
Dnevni horoskop: Device si bodo vzele čas zase, misli dvojčkov bodo hitre
Ema Dragišić po Janovem porazu: 'Bila sem res žalostna'
Pretirano potenje brez razloga lahko opozarja na zdravstvene težave
Kako pogosto je treba ponovno nanesti SPF med dopustom
Psihologija ljubosumja: kdaj je ljubosumje normalno in kdaj ne
Zakaj imate vedno občutek, da nimate dovolj denarja – tudi z dobro plačo
Madrid postaja novi Miami za bogate
Oglas za pastirja privabil 700 kandidatov: Beg iz pisarn v naravo
Jezero, kjer ljudje izgubijo orientacijo že po nekaj minutah: skrivnost, ki bega tudi znanstvenike
Ženske jo najemajo, da preveri zvestobo njihovih partnerjev
Športne destinacije prihodnosti: mesta, kjer je gibanje razlog za potovanje
Skoraj ne potrebuje nege, vrt pa spremeni v cvetlični raj
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
Pozabite na klasičen krompir: priloge, ki so trenutno v trendu
Bezgov sirup ni le za sok: 3 načini uporabe, ki vas bodo navdušili
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
Kotlina
Ja, Chef!
Gepack
