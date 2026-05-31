Je Dan razkritja najboljši film Stevena Spielberga tega tisočletja?

Posebne pohvale prejema tudi igralka Emily Blunt , za katero mnogi trdijo, da je odigrala eno najboljših vlog svoje kariere. Špeta se tudi o potencialni nominaciji za oskarja. Film je sicer znanstvenofantastični triler o teorijah zarote, povezanih z nezemeljskim življenjem. V njem poleg angleške igralke igrajo še Josh O'Connor , Colman Domingo , Colin Firth in Eve Hewson .

Kritik Steven Weintraub je za Collider zaisal: "Za nikogar ni bilo pravo presenečenje, da je Steven Spielberg z Dnevom razkritja ustvaril še eno veličastno mojstrovino. Lahko bi dolgo govoril o vsem, kar mi je bilo všeč, vendar sem imel srečo, da sem film videl skoraj brez predhodnih informacij, in močno priporočam, da storite enako. Ne glejte več napovednikov."

Dodal je: "Edino, kar bom povedal: Emily Blunt je neverjetna. Vem, da veliki poletni filmi običajno niso vrste vlog, ki bi pritegnile pozornost v sezoni nagrad, ampak ko bodo ljudje videli, kaj naredi v tem filmu ..."