Je Dan razkritja najboljši film Stevena Spielberga tega tisočletja?

Posebne pohvale prejema tudi igralka Emily Blunt, za katero mnogi trdijo, da je odigrala eno najboljših vlog svoje kariere. Špeta se tudi o potencialni nominaciji za oskarja. Film je sicer znanstvenofantastični triler o teorijah zarote, povezanih z nezemeljskim življenjem. V njem poleg angleške igralke igrajo še Josh O'Connor, Colman Domingo, Colin Firth in Eve Hewson.
Kritik Steven Weintraub je za Collider zaisal: "Za nikogar ni bilo pravo presenečenje, da je Steven Spielberg z Dnevom razkritja ustvaril še eno veličastno mojstrovino. Lahko bi dolgo govoril o vsem, kar mi je bilo všeč, vendar sem imel srečo, da sem film videl skoraj brez predhodnih informacij, in močno priporočam, da storite enako. Ne glejte več napovednikov."
Dodal je: "Edino, kar bom povedal: Emily Blunt je neverjetna. Vem, da veliki poletni filmi običajno niso vrste vlog, ki bi pritegnile pozornost v sezoni nagrad, ampak ko bodo ljudje videli, kaj naredi v tem filmu ..."
Navdušenja za portal Slashfilm ni skrival Bill Bria: "Dan razkritja je najbolj nenavaden Spielbergov film doslej in to v najboljšem možnem smislu. Osupljive kompozicije kadrov, scenarij Davida Koeppa v slogu križanca med Dosjeji X in Svetim pismom je ena sama hoja po vrvi, Emily Blunt odigra svojo najbolj dovršeno vlogo doslej, John Williams pa je ustvaril svojo najboljšo glasbo v zadnjih letih. Napeto in ganljivo."
Germain Lussier pa je za Gizmod dodal: "To je Spielbergov najboljši film v zadnjih 20 letih, poln vse čarobnosti, zaradi katere so njegovi filmi tako posebni, poleg tega pa vsebuje eno najboljših igralskih kreacij vseh časov v izvedbi Emily Blunt."
Steven Spielberg je ameriški filmski režiser, scenarist in producent, ki je s svojimi deli bistveno zaznamoval sodobno kinematografijo. Zaslovel je v 70. letih prejšnjega stoletja z uspešnicami, kot sta 'Žrelo' (Jaws) in 'Bližnja srečanja tretje vrste', ter kasneje ustvaril nekatere najbolj prepoznavne franšize, vključno z 'Indiano Jonesom' in 'Jurskim parkom'. Njegov opus sega od vrhunskih pustolovskih spektaklov do globokih zgodovinskih dram, kot sta 'Schindlerjev seznam' in 'Reševanje vojaka Ryana', za katera je prejel več oskarjev. Spielberg velja za pionirja modernega 'blockbusterja' in mojstra vizualnega pripovedovanja zgodb.
