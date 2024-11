V kinematografe sta prispela dva težko pričakovana filma, filmska različica broadwayskega muzikala Žlehtnoba (Wicked) in nadaljevanje kultne klasike Gladiator. Oba filma sta v številnih državah izšla prav na isti dan, kar močno spominja na preteklo leto, ko sta v kinematografih istočasno kraljevala filma Barbie in Oppenheimer ter ustvarila fenomen Barbenheimer – zgodbo o poletju in polnih kinodvoranah.

OGLAS

Barbenheimer je fenomen, ki ga bo težko ponoviti, a to ni ustavilo ustvarjalcev filmov Žlehtnoba in Gladiator II. Tako filmska različica broadwayskega muzikala kot nadaljevanje kultne klasike sta v številnih državah izšla na isti dan. Odgovorni za promocijo filmov si tako že manejo roke in ustvarjajo vsebine, s katerimi bi potencialno lahko ustvarili nov fenomen. Ta ima tudi že svoje ime – Glicked.

Je Glicked novi Barbenheimer? FOTO: AP icon-expand

Podobno kot pri Barbenheimerju tudi pri duetu Glicked gre za filma, ki sta si tako žanrsko kot estetsko popolnoma nasprotna. Na eni strani zabavna in čustvena glasbena zgodba iz čarobne dežele Oza, na drugi epska saga o moči, spletkah in maščevanju v starem Rimu. Na eni strani rožnata in zelena barva, bleščice in vse, kar sodi zraven, na drugi strani temni odtenki in kri.

icon-rewards-pedestal Anketa Arhiv Boste sodelovali pri trendu Glicked? Da, ogledal/a si bom oba filma. Ne, ogledal/a si bom samo film Žlehtnoba. Ne, ogledal/a si bom samo film Gladiator II. Ne, nobenega filma si ne bom ogledal/a. Moški Ženska Da, ogledal/a si bom oba filma. 32 Ne, ogledal/a si bom samo film Žlehtnoba. 5 Ne, ogledal/a si bom samo film Gladiator II. 152 Ne, nobenega filma si ne bom ogledal/a. 102 Da, ogledal/a si bom oba filma. 16 Ne, ogledal/a si bom samo film Žlehtnoba. 1 Ne, ogledal/a si bom samo film Gladiator II. 126 Ne, nobenega filma si ne bom ogledal/a. 74 Da, ogledal/a si bom oba filma. 16 Ne, ogledal/a si bom samo film Žlehtnoba. 4 Ne, ogledal/a si bom samo film Gladiator II. 26 Ne, nobenega filma si ne bom ogledal/a. 28 Skupaj Moški Ženska

Eden od ključnih dejavnikov pri Barbenheimerju je bilo prav to, da so ustvarjalci obeh filmov sprejeli dejstvo, da sta filma nepričakovano povezana in se priključili fenomenu. Tako Barbie kot Oppenheimer sta dosegla zavidljive rezultate. Film Barbie je postal najbolj dobičkonosen film preteklega leta, v zgodovino pa se je zapisal tudi kot najbolj dobičkonosen film, ki ga je režirala ženska. Oppenheimer pa je pometel s konkurenco, ko je prišel čas za filmske nagrade. Samo na najpomembnejši podelitvi nagrad v Hollywoodu je osvojil kar sedem oskarjev, tudi za glavnega igralca, režijo in najboljši film.