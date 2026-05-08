Je Goldie res vedno zamujala na set filma Smrt ji lepo pristoji?

Meryl Streep je v nedavnem intervjuju dobro prijateljico in stanovsko kolegico Goldie Hawn v šali 'obtožila', da je med snemanjem kultne klasike Smrt ji lepo pristoji vedno zamujala na set. Goldie je v odzivu sicer priznala, da povsod zamuja 15 minut, ob tem pa v šali pripomnila: "Pravi, da sem bila vedno pozna. Morda pa je bila ona zgodnja? Včasih, ko prideš nekam zgodaj in čakaš nekoga, se sprašuješ, kje za vraga je."
Spomnimo, Meryl je o Goldie nedavno dejala: "Goldie je vedno zamujala na snemanje, ampak bila je tako simpatična. Jaz sem bila vedno točna in nadležna, ona pa je zamujala in se na snemanje pripeljala s svojim rdečim avtomobilom brez strehe. Najbrž je bil problem v zamujanju ravno ta, da se je na snemanje pripeljala sama."
"Vedno se je opravičevala in vsi smo si mislili, kako je luštkana. Ja, imela sem spor z njo, ampak imela sem jo rada. Imam jo rada, je ena od mojih prijateljic." V filmu je ob boku Meryl in Goldie zaigral še Bruce Willis, za katerega je trikratna oskarjevka dejala, da je bil vselej čudovit.
Film, ki je luč sveta ugledal leta 1992, je leta 2024 dobil tudi svojo glasbeno različico na Broadwayu, kjer navdušuje obiskovalce z vsega sveta. Meryl Streep pa medtem oboževalce navdušuje v težko pričakovanem nadaljevanju filma Hudičevka v Pradi, ki je premiero doživel tudi v slovenskih kinematografih.
