Je Goldie res vedno zamujala na set filma Smrt ji lepo pristoji?

Meryl Streep je v nedavnem intervjuju dobro prijateljico in stanovsko kolegico Goldie Hawn v šali 'obtožila', da je med snemanjem kultne klasike Smrt ji lepo pristoji vedno zamujala na set. Goldie je v odzivu sicer priznala, da povsod zamuja 15 minut, ob tem pa v šali pripomnila: "Pravi, da sem bila vedno pozna. Morda pa je bila ona zgodnja? Včasih, ko prideš nekam zgodaj in čakaš nekoga, se sprašuješ, kje za vraga je."

Spomnimo, Meryl je o Goldie nedavno dejala: "Goldie je vedno zamujala na snemanje, ampak bila je tako simpatična. Jaz sem bila vedno točna in nadležna, ona pa je zamujala in se na snemanje pripeljala s svojim rdečim avtomobilom brez strehe. Najbrž je bil problem v zamujanju ravno ta, da se je na snemanje pripeljala sama."

"Vedno se je opravičevala in vsi smo si mislili, kako je luštkana. Ja, imela sem spor z njo, ampak imela sem jo rada. Imam jo rada, je ena od mojih prijateljic." V filmu je ob boku Meryl in Goldie zaigral še Bruce Willis, za katerega je trikratna oskarjevka dejala, da je bil vselej čudovit.