Je Hrvoje preživel noč s Suzano?

Življenje na kmetiji postaja vedno bolj vroče. Silvana in Ljiljana sta se sprli, v Milkovi hiši pa je bilo veselo.

Medžimurske motne vode bi se morale nujno zbistriti, zato je Dragoljub dame odpeljal na ribolov. Ljiljana in Silvana sta imeli buren pogovor, v katerem je Silvana dejala, da je Zagrebčanka privilegirana. "Ona je privilegirana," je jezna Silvana. "Ni tukaj zaradi Dragoljuba," ji je odvrnila Ljiljana. "Je ženska kamer, sprememb v družbi, javnosti," je še dodala.

icon-expand Dame med pogovorom FOTO: POP TV

"Kako sem lahko jaz privilegirana?" je zatem Ljiljana vprašala Silvano. Nato je povezala Silvano, Ljiljano in Dragoljuba. "Pretvarjala sem se, da sem FBI, poklicala sem v stanovanje," je razkrila in Dragoljubu ter Ljiljani očitala, da sta skupaj. "To je dno dna," je sklenila razglašena Ljiljana, ki se je odločila prekiniti vse odnose s Silvano. Po prepiru sta se v spremstvu skiperja odpravila na rafting. Ujela jih je nevihta, a so vsi uživali v dogodivščini. V nasprotju z razburkanim Medžimurjem je bilo v Istri mirno. Deževen dan je ekipo prisilil, da je dan preživela v zaprtih prostorih, zato je Ivan v studio pripeljal svoje dame. Čeprav njegovo srce bije za Dono, se Ivan razume tudi z ostalimi dekleti. Vanja, Gabrijela in Dona so bile priča delu v njegovi delavnici, Gabrijela pa se je najbolje znašla na stružnici. Po delu je bil čas za zabavo, zato je Ivan pred vsako dekle postavil dve kremšniti, ki ju je morala pojesti brez rok. Ker je Dona alergična na kremšnite, je Ivan pred njo postavil breskve. Vanja nad izzivom ni bila navdušena. "To je res narobe," je dejala in dodala, da se ji zdi igra ponižujoča. Ker je zaradi kremšnite izbruhnil upor, je Ivan na koncu obupal.

icon-expand Zaradi kremšnite je izbruhnil prepir. FOTO: POP TV

Veselo je bilo tudi pri Milku, ki je damam pripravil odlično peko, nato pa še kosilo v naravi. Zaradi pritiska in zdravja je Ana ugriznila v paradižnik, jedla pa je tudi preostala ekipa. "Super fant je, kar se tiče vzdušja in vsega, kar nam uredi na posestvu – uživam," je rekla Jasna. Ob Aninih šalah in spominih na življenje v Nemčiji se je ekipa zabavala in nasmejala, nato pa so vsi skupaj zaplesali."Dobila si vse točke, razmišljam, kaj bom naredil. Tako dobro poješ, tako si gibčna, da si me očarala," je po zabavi povedal Milko Ani. "Skoraj je skočila name, bila je presrečna, nimaš pojma," je komentiral zatem. Ana mu je zaupala, da je imela težko življenjsko pot, on pa je pohvalil njeno poštenost.

icon-expand Piknik v naravi FOTO: POP TV

Žal se dobro vzdušje z Milkove kmetije ni preneslo na Hrvojevo. S Suzano se je iskreno pogovoril. "Ne razumem te in si totalni 'fejk'," je Hrvoju rekla Suzana. "Od drugih slišim, da misliš, da sem zaposlena, a jaz telovadim, pijem kavo, poslušam glasbo, zakaj sem naporna?" je vprašala gostitelja. "Ne zdiš se mi naravna, tega ne maram," je odgovoril. Razkril je tudi, da mu ni privlačna. Razkrila je, da ima otroka, Hrvoje pa je pojasnil: "Ne moti me, da ima otroka, moti pa me, da tega ni povedala." "Kameram ni treba vsega vedeti, moj otrok je prosil za zasebnost. Stara je 13 let, prosila je za zasebnost," je še dodala ona. Hrvoje je razpravo zaključil z besedami, da mu Suzana ni všeč. Kmalu sta se pridružili Dragana in Marina, tako da se je celotna razprava nadaljevala. "Mislim, da z Dragano ostajava, Marisol pa gre domov," je zaključila Marina. Pred spanjem pa je Suzana odšla v Hrvojevo sobo. "Tam sta spala do jutra," je povedala Dragana. "To, da je prišel spat v mojo posteljo, ne pomeni nič," pa je dejala Suzana.

icon-expand Na vseh kmetijah ni vladalo prijetno vzdušje. FOTO: POP TV