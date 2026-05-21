Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Je zlata verižica razkrila skrivnostno ime hčerke?

Los Angeles, 21. 05. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
Millie Bobby Brown

Oboževalci priljubljene igralke Millie Bobby Brown so na njeni najnovejši fotografiji s plaže opazili zlato verižico z napisom Ruth. Prepričani so, da gre za neposreden namig o imenu njene hčerke, ki ga igralka sicer še ni javno potrdila.

Igralka Millie Bobby Brown je pred časom dejala, da javnosti ne namerava razkriti imena hčerke, ki sta jo z Jakeom Bongiovijem posvojila lanskega avgusta. A kot kaže, se je zvezdnica uštela in sledilcem na Instagramu s fotografijo razkrila več, kot je morda želela. Ali pa gre za tihi namig ...

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Opazili so le njeni najbolj zagreti oboževalci in zelo podrobni opazovalci. Zvezdnica serije Stranger Things je namreč na Instagramu objavila fotografijo s plaže. Na njej jo vidimo v rumenih kopalkah, okoli vratu pa ima nakit - vključno z zlato verižico 'Ruth'. Gre za minimalistično verižico, ki jo je po naročilu izdelala Alison Lou, njena cena pa je 1100 dolarjev (okoli 950 evrov).

Pod njeno objavo se je nemudoma vsula ploha komentarjev prepričanih sledilcev, da vedo, kako je deklici ime. "Na njeni ogrlici piše Ruth! To je gotovo ime dojenčice."

Millie Bobby Brown in Jake Bongiovi
Millie Bobby Brown in Jake Bongiovi
FOTO: Profimedia

Mlado igralko so z neznanimi začetnicami že videli avgusta 2025, le nekaj dni po tem, ko je oznanila, da sta si z možem Jakeom Bongiovijem ustvarila družino. Britansko zvezdnico so namreč fotografirali, kako drži rožnat ovitek za telefon s črkami "R", "W" in "B", pri čemer zadnji dve črki morda predstavljata priimek Brown ali Bongiovi.

Preberi še Millie Bobby Brown delila poročne fotografije: Za vedno in za zmeraj

Par se je poročil na zasebni slovesnosti maja 2024, nato pa slovesnost septembra istega leta ponovno organiziral v Italiji. Po poroki je Brownova odkrito spregovorila o svoji želji, da bi si s partnerjem ustvarila družino.

millie bobby brown hči ime

Dosežki v gledanosti: POP TV osvojil več nagrad Zvezde Oriona

Bibaleze.si Je igralka nehote razkrila ime svoje hčerke?
Bibaleze.si Le 4 črke, pa toliko skrivnosti: to ime osvaja tudi pri nas
24ur.com Madonna z objavo fotografije s prstanom sprožila ugibanja o zaroki
Zadovoljna.si Je Kristina Miler res postala mamica?
24ur.com Oboževalci Cardi B ugibali o imenu tretjega otroka: Bloom ali Blossom?
Bibaleze.si Jo prepoznate? Ta simpatična deklica slavi 48. rojstni dan
24ur.com Slavna manekenka z zlatim prstanom sprožila govorice o zaroki
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Njen sin je dosegel izjemen uspeh na eni najboljših fakultet na svetu
Imena, ki jih v Sloveniji nosi manj kot 5 ljudi
Imena, ki jih v Sloveniji nosi manj kot 5 ljudi
Izčrpavajoče je biti popolna mama
Izčrpavajoče je biti popolna mama
Tik pred največjim odrom sveta naj bi ga ustavil lastni oče
Tik pred največjim odrom sveta naj bi ga ustavil lastni oče
zadovoljna
Portal
Umetnost naravnih ustnic: prihaja doba 'lip booster' tretmajev
Vse oči so bile uprte v brezčasno eleganco
Vse oči so bile uprte v brezčasno eleganco
Tako lepa je bivša miss sveta
Tako lepa je bivša miss sveta
Kar se zgodi po 35. letu, preseneti mnoge ženske
Kar se zgodi po 35. letu, preseneti mnoge ženske
vizita
Portal
Kako pogosto potrebujete dopust za obnovo telesa
Nova študija razkriva šokantno povezavo med konopljo in tveganjem za sladkorno
Nova študija razkriva šokantno povezavo med konopljo in tveganjem za sladkorno
Sarkopenija: utemeljen pristop k ohranjanju mišic v starosti
Sarkopenija: utemeljen pristop k ohranjanju mišic v starosti
Zakaj imamo skoraj vsi materino znamenje na tem delu telesa
Zakaj imamo skoraj vsi materino znamenje na tem delu telesa
cekin
Portal
Plače v Evropi: kje je Slovenija in kdo zasluži največ?
Najemnine v Evropi eksplodirale: v nekaterih mestih višje od plač
Najemnine v Evropi eksplodirale: v nekaterih mestih višje od plač
Kam gre vaših 500 evrov za noč v hotelu s 5 zvezdicami? Natančen razrez stroškov
Kam gre vaših 500 evrov za noč v hotelu s 5 zvezdicami? Natančen razrez stroškov
Za to parkirno mesto skoraj 70.000 evrov: v Ljubljani parkiranje postaja luksuz
Za to parkirno mesto skoraj 70.000 evrov: v Ljubljani parkiranje postaja luksuz
moskisvet
Portal
Zalezovala ga je, on pa jo je povabil na večerjo
Največje napake, ki jih moški delajo pri izbiri in nošenju ure
Največje napake, ki jih moški delajo pri izbiri in nošenju ure
Navodila letališkega osebja: Kako do hitrejšega vkrcanja na letalo
Navodila letališkega osebja: Kako do hitrejšega vkrcanja na letalo
Ozka bela obleka je komaj ukrotila njeno bujno oprsje
Ozka bela obleka je komaj ukrotila njeno bujno oprsje
dominvrt
Portal
Kaj pomeni, ko vam pes prinese copat v gobcu?
Najboljše magnolije za majhne vrtove in kako jih pravilno posaditi
Najboljše magnolije za majhne vrtove in kako jih pravilno posaditi
Kaj storiti, če se v hiši pojavi sršen?
Kaj storiti, če se v hiši pojavi sršen?
Kako gojiti sivko v loncu: 4 preprosti koraki do bujne in dišeče rastline
Kako gojiti sivko v loncu: 4 preprosti koraki do bujne in dišeče rastline
okusno
Portal
Jo uporabljate tudi vi? Sestavina, ki poskrbi za rahle palačinke in hrustljave ocvrte dobrote
Največja napaka pri žaru, ki jo dela skoraj vsak Slovenec
Največja napaka pri žaru, ki jo dela skoraj vsak Slovenec
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
To so sladice, ki jih naši bralci najraje pripravljajo spomladi
To so sladice, ki jih naši bralci najraje pripravljajo spomladi
voyo
Portal
Top Gun: Maverick
Kmetija
Kmetija
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725