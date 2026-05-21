Je zlata verižica razkrila skrivnostno ime hčerke?

Igralka Millie Bobby Brown je pred časom dejala, da javnosti ne namerava razkriti imena hčerke, ki sta jo z Jakeom Bongiovijem posvojila lanskega avgusta. A kot kaže, se je zvezdnica uštela in sledilcem na Instagramu s fotografijo razkrila več, kot je morda želela. Ali pa gre za tihi namig ...

Opazili so le njeni najbolj zagreti oboževalci in zelo podrobni opazovalci. Zvezdnica serije Stranger Things je namreč na Instagramu objavila fotografijo s plaže. Na njej jo vidimo v rumenih kopalkah, okoli vratu pa ima nakit - vključno z zlato verižico 'Ruth'. Gre za minimalistično verižico, ki jo je po naročilu izdelala Alison Lou, njena cena pa je 1100 dolarjev (okoli 950 evrov).

Pod njeno objavo se je nemudoma vsula ploha komentarjev prepričanih sledilcev, da vedo, kako je deklici ime. "Na njeni ogrlici piše Ruth! To je gotovo ime dojenčice."