Ste vedeli, da Tom Cruise, Tyra Banks, Ed Sheeran, Sarah Jessica Parker, Elton John, pa še veliko jih je, sploh nimajo telefona? Pa so še kar živi. Vse udeleženke Sanjskega moškega in tudi Gregor so bili brez telefona skoraj dva meseca. Pa smo naredili eksperiment s telefonskim odvisnikom, radijcem Robertom Roškarjem.

