Je Romul skok v najboljše čase vesoljske groze?

Osmi potnik: Romul nas uspešno vrne h koreninam vesoljske serije, ki jo je Ridley Scott zastavil že leta 1979 s prvim filmom, dlje v orbito pa jo je izstrelilo nadaljevanje Jamesa Camerona. Najnovejši film Fedeja Alvareza se dogaja med prvim in drugim delom, kjer se protagonisti soočijo z najpopolnejšo in najstrašnejšo obliko življenja, kjer znova nihče ne more slišati njihovih krikov.

OGLAS

Če Osmi potnik: Zaveza iz leta 2017 ni najbolje uspel Ridleyju Scottu, ki je sicer oče te grozljive vesoljske franšize, katere korenine segajo vse v leto 1979, je tokrat film produciral in režisersko taktirko prepustil kolegu Fedeju Alvarezu. Ta je poznan po vrhunski predelavi klasike Zlobni mrtveci (The Evil Dead, 2013), kasneje po grozljivki Ne dihaj! (Don't Breathe, 2016), po predelavi Dekle v pajkovi mreži (2018), produciral je tudi Ne dihaj 2 (2021) ter izvrstno novo različico Teksaški pokol z motorko (2022), ki jo je režiral David Blue Garcia. Alvarez je v želji, da bi končno režiral film iz velike hollywoodske franšize, tako prišel do spodobnega projekta z novim filmom Osmi potnik: Romul.

Osmi potnik: Romul je sedmi film iz strašljive vesoljske serije, ki se je začela leta 1979. FOTO: Blitz Film icon-expand

Sedmi film iz omenjene filmske serije je časovno postavljen med prvi in drugi film, ko sirota Rain Carradine (Cailee Spaeny) sodeluje s posvojenim bratom Andyjem (David Jonsson), reprogramiranim sintetičnim človekom, v koloniji Jackson's Star. Ker ji korporacija Weyland-Yutani na silo podaljša pogodbo, se odloči in pridruži druščini nekdanjega fanta Tylerja (Archie Renaux) pri razsikovanju zapuščenega vesoljska plovila, da bi pridobili kriostazne komore. Med razbitinami USCSS Nostromo pa ekipa hitro naleti na organsko gmoto, ki vsebuje ksenomorf, najpopolnejšo in najstrašnejšo obliko življenja, ki je praktično neuničljiva. Bitka za preživetje se lahko začne, vmes pa (s pomočjo računalnikov) oživijo tudi Rooka, ostanek androida, ki ga je kot Asha 1979 upodobil Ian Holm, ki je pokojni že od leta 2020.

Soočenje z najbolj popolno in najstrašnejšo obliko življenja, ko nihče ne more slišati krikov njegovih žrtev. FOTO: Blitz Film icon-expand

Alvarez uspešno pilotira mlado igralsko ekipo, v kateri prednjačita Cailee Spaeny in David Jonsson, Navarro (Aileen Wu), pa daje močne mačo vibracije, ki spomnijo na bojevito Vasquez iz drugega filma, Rook (pokojni Holm) pa je zanimiva povezava z izvirnim filmom, ki nam da občutek že videne domačnosti. Romul se kajpak sklicuje na rimsko legendo o Romulu in Remu, sicer pa naj bi nekaj idej in referenc, poleg ostalih filmov, vlekli tudi iz videoigre Alien Isolation iz leta 2014. Ko se že zdi, da smo v franšizi, kot je Osmi potnik, videli praktično vse in je vse skupaj (predvsem po zaslugi prejšnjega filma) delovalo, da gre zgolj za prazno ožemanje mrtvega organizma, se Romul pokaže kot svež veter. Dobro znana dejstva, pravila in zlovešče neuničljive pošasti namreč postavi v razburljiv kontekst spodobne zgodbe, solidnih igralskih kreacij, odličnih, neizumetničenih posebnih efektov, ki uspešno pripomorejo k (morda) doslej nevidenim višavam, ki so bile dosežene pred štirimi desetletji in več.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Groza, napetost, psihološka drama, vtis ujetosti in brezizhodosti so stvari, ki jih je Alvarez odlično ujel v filmu, ki že krepko "orje" po svetovnih kinematografih in uspešno polni blagajne, saj velja konsenz, da je film precej boljši kot njegov predhodnik, nekateri pa ga postavljajo ob bok drugemu filmu, ki je bil doslej verjetno najbolj uspešen in razvpit, saj ga je režiral James Cameron (Terminator, Avatar, Brezno, Titanik). Pomenljiv je tudi podatek, da ima Romul na IMDB trenutno solidno oceno 7,5, medtem ko ima Zaveza zgolj 6,4, uporabniki spletne strani Rotten Tomatoes pa so mu prisodili 81 % "svežih" ocen, kar ga uvršča med uspešnejše letošnje filme.

Film ponuja zmes spodobne zgodbe, solidnih igralskih kreacij ter odličnih, neizumetničenih posebnih efektov. FOTO: Blitz Film icon-expand